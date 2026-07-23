El consumo masivo cayó por sexto mes consecutivo y acumuló una baja de casi 3% en el primer semestre

El consumo masivo encadenó en junio su sexta caída interanual consecutiva y terminó el primer semestre de 2026 con una contracción acumulada de 2,9% respecto del mismo período del año pasado.

La confianza del consumidor cayó casi 5% en julio y golpeó con más fuerza a los hogares de menores ingresos

Los datos surgen del relevamiento elaborado por la consultora Scentia, que registró durante el sexto mes del año una caída de 2,7% en las ventas en comparación con junio de 2025. En la comparación mensual, el consumo masivo tuvo una contracción del 2,4% respecto al mayo.

La baja alcanzó a prácticamente todos los canales comerciales analizados. La única excepción fue el comercio electrónico, que mostró un fuerte crecimiento durante el período.

Los supermercados encabezaron la caída del consumo

Los supermercados de cadena registraron una contracción de 4,6% durante el primer semestre. Se trata de uno de los canales más relevantes dentro de la medición, ya que Scentia releva la totalidad de los puntos de venta, que incluyen 3.022 tiendas.

Dentro de este segmento, las categorías que mostraron las mayores caídas fueron las bebidas sin alcohol, con un retroceso de 9,1%; los productos perecederos, con una baja de 8,9%; y los artículos de higiene y cosmética, cuyas ventas disminuyeron 4,9%.

Los mayoristas, donde el relevamiento también alcanza al 100% de las tiendas, acumularon una caída de 3,8% durante la primera mitad del año.

Por su parte, los autoservicios independientes registraron una contracción de 3,2%. En este caso, la medición se realiza mediante un muestreo a partir del cual se elaboran proyecciones para el conjunto del sector.

Almacenes y kioscos también vendieron menos

El consumo en almacenes y kioscos, agrupados dentro del segmento denominado K+T, cayó 2,3% en el primer semestre en comparación con el mismo período del año anterior.

En las farmacias, en tanto, las ventas se mantuvieron prácticamente estables, aunque también se ubicaron en terreno negativo, con una variación interanual de -0,3%.

De esta manera, todos los canales de comercialización presencial relevados por Scentia mostraron retrocesos o estancamiento durante los primeros seis meses de 2026.

El comercio electrónico fue la única excepción

En contraste con el desempeño del resto de los canales, las ventas mediante comercio electrónico se dispararon 34,8% durante el primer semestre.

Dentro de este segmento, el mayor crecimiento se observó en la comercialización de alimentos, que avanzó 48,8%. También se destacaron las bebidas alcohólicas, con una suba de 37,7%, y los productos destinados al desayuno y la merienda, cuyas ventas aumentaron 34,4%.

El bolsillo se achica y cambian los hábitos de consumo: los argentinos compran menos veces y achican formatos

Así, mientras el consumo masivo continuó en retroceso durante junio y acumuló una baja cercana al 3% en la primera mitad del año, el canal digital volvió a ganar participación y se consolidó como la única modalidad de venta con resultados positivos.

Qué productos explicaron la caída del consumo

Al analizar el total de los canales, las mayores caídas interanuales de junio se observaron en desayuno y merienda, con un retroceso de 7,7%; limpieza de ropa y hogar, con una baja de 6,2%; perecederos, con una contracción de 5,7%; e impulsivos, con una merma de 5,3%.

En contraste, las bebidas con alcohol crecieron 9,4% y las bebidas sin alcohol avanzaron 3,5%.

FN