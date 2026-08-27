Norman Powell explicó en RDC por qué Bill Gates está “realmente asustado” por el avance de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial generó un cambio de postura en Bill Gates, uno de sus históricos impulsores. El fundador de Microsoft, que durante años destacó las ventajas de esta tecnología, ahora manifestó preocupación por la velocidad con la que se desarrolla y por su capacidad para transformar actividades que hasta hace poco dependían exclusivamente de las personas.

Desde Estados Unidos, el corresponsal Norman Powell explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que Gates llegó a plantear que la inteligencia artificial podría terminar generando más perjuicios que beneficios para la humanidad. Entre sus principales preocupaciones aparecen el hackeo, las armas biológicas, el fraude, la pérdida de empleos y el avance de los robots.

El cambio de postura de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

Según Powell, Gates siempre había mantenido una mirada optimista sobre las posibilidades de la inteligencia artificial y consideraba que podía contribuir a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, esa perspectiva comenzó a modificarse a partir del crecimiento acelerado que observó en los últimos años.

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El corresponsal señaló que, en un ensayo publicado en su blog, el fundador de Microsoft reconoció estar preocupado por la evolución de esta tecnología. “Está realmente asustado y que este susto le comenzó en el año pasado porque empezó a ver que la inteligencia artificial estaba creciendo más rápido de lo que pensaba”, explicó Powell.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Gates es la capacidad de la IA para realizar tareas que tradicionalmente corresponden a trabajadores humanos. De acuerdo con el análisis presentado en RDC, el avance tecnológico llegó a un nivel que el empresario no había previsto inicialmente.

En ese contexto, Gates incluso llegó a considerar que la inteligencia artificial podría tener consecuencias negativas para la sociedad. “Piensa de a ratos que la inteligencia artificial podría hacer más mal que bien a la humanidad”, señaló Powell.

Los riesgos de la inteligencia artificial que preocupan a Gates

Entre las principales amenazas mencionadas aparecen los ataques informáticos. Powell explicó que Gates observa con preocupación la creciente complejidad y peligrosidad del hacking, especialmente porque numerosos sistemas esenciales dependen de tecnologías conectadas.

El análisis incluye infraestructuras vinculadas con el suministro de energía y el funcionamiento de los bancos. Para Gates, la interconexión de estos sistemas con herramientas de inteligencia artificial puede aumentar el impacto potencial de un ataque.

También aparecen entre sus preocupaciones las armas biológicas y el fraude. A esto se suma el impacto que el desarrollo de la tecnología podría tener sobre el mercado laboral mediante la sustitución de determinadas tareas y empleos.

Otro de los puntos señalados está relacionado con los robots. Según el planteo presentado por Powell, Gates considera que las capacidades que están alcanzando estas máquinas ya superan algunas de las previsiones que existían sobre su evolución.

La industria tecnológica y los riesgos de la IA

Powell sostuvo que Gates también cuestiona la actitud de parte de la industria tecnológica frente a estos riesgos. Según el corresponsal, el fundador de Microsoft considera que las empresas del sector no están reconociendo plenamente las amenazas asociadas con el desarrollo de la inteligencia artificial.

La razón, de acuerdo con lo planteado durante el segmento, estaría vinculada con la dificultad de frenar una industria que avanza a gran velocidad. Gates, sin embargo, asumiría una responsabilidad particular por haber sido durante años una de las figuras que promovieron el desarrollo tecnológico.

“Él reconoce que la industria de la inteligencia artificial no está admitiendo esos peligros, porque no quieren hacer marcha atrás, pero él se siente responsable”, afirmó Powell.

El impacto de las advertencias de Gates

Las declaraciones del fundador de Microsoft adquieren relevancia por su influencia dentro del sector tecnológico y por el alcance global que tiene el debate sobre la inteligencia artificial. Para Powell, sus advertencias continúan teniendo repercusión en Estados Unidos pese a las controversias que rodearon su imagen pública.

El corresponsal mencionó además la relación de Gates con Jeffrey Epstein y sostuvo que esa situación afectó su imagen pública. Al mismo tiempo, consideró que el empresario mantiene reconocimiento internacional y que sus planteos sobre los riesgos de la IA están siendo considerados.

“Sigue siendo respetado en todo el mundo Bill Gates, y ha puesto su palabra en todos los medios aquí en Estados Unidos, y yo creo que está siendo escuchado por las autoridades”, sostuvo Powell.