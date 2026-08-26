Los bloques opositores se unieron en Diputados para anunciar una sesión especial por endeudamiento y discapacidad

Durante la sesión de este miércoles, bloques opositores realizaron una conferencia de prensa en los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados y anunciaron que pedirán una sesión especial para el 9 de septiembre.

La convocatoria buscará avanzar con los proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Los bloques opositores sostienen que cuentan con los votos necesarios para garantizar el quórum y emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar las iniciativas.

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El anuncio se produjo luego de que la oposición intentara incorporar al temario de la sesión los proyectos sobre endeudamiento familiar. La moción no alcanzó los tres cuartos de los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas, pero obtuvo 133 votos afirmativos, una cifra que los bloques opositores consideran suficiente para avanzar con una nueva sesión especial.

"Hoy quedó demostrado que tenemos los votos para el quórum y para emplazar a las comisiones", señalaron durante la conferencia, en la que participaron representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que los 133 votos obtenidos durante la sesión permiten proyectar una nueva convocatoria. "No conseguimos hoy el objetivo de que se trate, pero ambas iniciativas obtuvieron 133 apoyos, lo que nos hace pensar en la posibilidad de que tengamos una sesión con quórum y nos permita avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo", afirmó.

Martínez explicó que el objetivo será emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar los más de 40 proyectos presentados sobre endeudamiento familiar y discapacidad.

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Las críticas de Bregman al Gobierno

Durante la conferencia, Myriam Bregman cuestionó al oficialismo por el temario abordado durante la sesión. La diputada sostuvo que el Gobierno "no quiso discutir los temas que le importan a la gente" y apuntó contra el tratamiento de los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

"Estamos discutiendo un temario alejado de las clases populares", afirmó Bregman.

La diputada del Frente de Izquierda también rechazó hablar de familias endeudadas y sostuvo que, en realidad, se trata de personas "estafadas". En ese sentido, cuestionó los beneficios impositivos otorgados a grandes empresas y bancos y denunció el nivel de las tasas de interés que enfrentan las familias.

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Juliano pidió dejar de lado las diferencias partidarias

Pablo Juliano, diputado de la Unión Cívica Radical, también participó de la conferencia y llamó a los distintos bloques a dejar de lado las diferencias políticas para avanzar con los proyectos.

"Es necesario dejar afuera las banderías políticas", sostuvo. Y agregó: "Está jodido el argentino que está a pie, que no logra llegar a fin de mes".

Juliano planteó que la oposición debe reunir más votos para dar una respuesta a las familias afectadas por el endeudamiento. "Si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar", afirmó.