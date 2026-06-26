Pablo Juliano: “Le dije lo mismo a la UCR que Esteban Bullrich al PRO”

Para el diputado nacional Pablo Juliano, la pasividad no es una opción frente al actual escenario político, y la ejemplaridad debe ser la única vara posible, según explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). “El caso de Adorni constituye un insulto al sentido común y agravia el sentido patriótico”, sentenció el legislador, visiblemente frustrado por la falta de quórum de una bancada radical a la que acusó de "entregar la justicia".

Pablo Juliano es diputado por el partido Democracia para Siempre, abogado y político del partido Unión Cívica Radical.

Lo escuchamos el otro día, vimos su intervención vibrante en el debate. Me gustaría que contase qué sentía usted en ese momento cuando hablaba tan distinto como lo conocemos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es cierto. Por supuesto, siempre la racionalidad en estos tiempos de irracionalidad. Los venía escuchando con respecto a esto que decían de Brasil; ha llegado para quedarse como insumo, pero la emoción también. Uno no puede esconder la emoción que le produce, en este caso si se quiere negativa, un poco frustrante, el hecho de que haya una bancada, por más que esté reducida en su número y en su proporción, de diputados que se referencian con el radicalismo. Y a mí me parece que si hay un tema basal que todavía le pertenece, y le tiene que seguir perteneciendo a lo que quede, si se quiere, del radicalismo, es el compromiso por la defensa de las instituciones cuando están siendo atacadas por corrupción o sospechas de ellas.

No era una sesión para condenar en el paredón a nadie; era una sesión para que las comisiones se pudieran quedar emplazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan el compromiso de poder dictaminar sobre este tema que tanto aqueja y que tanto preocupa al conjunto de la sociedad. Entonces se produjo esa intervención cargada de sentido común; es decir, cargada de preguntas retóricas: ¿qué te tienen que dar para no poder estar defendiendo al país cuando más lo necesita?

El PRO y la UCR explicaron por qué no dieron quórum para avanzar contra Adorni

Le propongo lo siguiente: vamos a poner al aire un corte de ese momento de efusividad, pero le quiero dejar hecha la pregunta para que me la responda después. Encuentro mucha similitud en lo que usted estaba diciéndole ayer al Partido Radical a lo que ayer Esteban Bullrich le dijo al PRO. ¿Qué punto de encuentro usted percibe entre lo que hizo usted y lo que hizo Esteban Bullrich?

Archivo - Pablo Juliano: ¡Acá también hay otros radicales que sí estamos dando quórum para ponerle punto final a la corrupción en la semana en la que también se conocen cajones pornográficos llenos de dólares! ¡Gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes! No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslos como delincuentes. Un político no llena sus cajones de ropa y tapa dólares con las remeras. Un político no se hace una fuente. Un político no deja al pueblo de rodillas. ¡Si vos te hacés llamar radical, tenés que estar acá! ¡Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá! ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? ¿A dónde te querés llevar cientos de años de lucha de un montón de hombres y de mujeres?

¿Usted no está diciendo lo mismo que le dice Esteban Bullrich al PRO?

Sí, totalmente. Cuando impera la oscuridad, cuando impera el odio, lo que hace uno es tratar de levantar la voz por la dignidad. Las fuerzas políticas que no tienen dignidad, es decir, que no pueden explicar su comportamiento con lo que buscan y con lo que defendieron, la pierden a esa dignidad, caen en el tacticaje, y ese tacticaje lo que hace es condenar a nuestro país.

Porque yo vuelvo a repetir: el contexto de esta sesión es cuando no hay una justicia, no hay nada que probar. El alegato, si se quiere, nuestro ya está presentado, y está presentado por toda la sociedad argentina. No hay nada que terminar de ver, no hay nada que descubrir. Entonces me parece que el caso de Adorni constituye un insulto al sentido común y agravia el sentido patriótico, que es algo que está tan perdido últimamente, que es el del propósito del país. Yo lo que les digo a esos diputados que no se sentaron es que acaban de entregar la justicia. Acaban de entregar una bandera que es condición sine qua non para donde tenemos que ir; a donde tiene que ir la Argentina requiere de ejemplaridad.

Marcos Carasso, el ex candidato a vicegobernador de Luis Juez, allanado por estafas al Pami

Pablo Knopoff viene hablando del mantra del 2023. Y Mucha gente me está diciendo: "Bueno, pero ¿quién se va a oponer a Milei?". Yo digo que no es que no hay nadie; no puede estar cualquiera enfrentándose a Milei. Para poder enfrentarlo y contrapesar esta realidad es ineludible la ejemplaridad, la acción muy cerca de la valoración, lo que uno quiere defender, el propósito del país.

Esta semana y estos tiempos en el Congreso son de una profunda desaprehensión nacional, total. Extranjerización de la tierra, super-RIGI, glaciares, cada ley que llega al Congreso está divorciada del sentir nacional. Y se sientan y te dicen: "No, pero mi gobernador..." o "mi provincia...". Miren, si yo tengo un compromiso con alguna provincia, tengo que desplegar la representación política en la legislatura de la provincia que quiero defender. El Congreso de la Nación defiende al país en una mirada acabada, totalizadora.

Yo, mientras estaba diciendo esas palabras, se las dirigí al radicalismo sin pensar el efecto que ocasionaba en el PRO, que después encontramos en la carta de Esteban Bullrich, una carta cargadísima de dignidad y de recuerdo, pero no de nostalgia. Y lo mismo le pasa a todo el cuerpo de un montón de amigos que responden al peronismo, cuando ayer el peronismo inventa un contorsionismo argumental para no sentarse en el Senado. ¿Cómo es posible que haya quórum solo para tratar pliegos de jueces y no pueda haber quórum para tratar esta nueva crisis internacional?

¿Qué piensa que hubiera dicho viéndolo a usted allí intervenir, Alfonsín?

Yo tuve la suerte de conocerlo a Alfonsín. Empezamos esta charla diciéndole que el valor emotivo en una persona como quien le habla sopesa enormemente. Tuve el placer de poder preguntarle varias cosas. Él me dejó un par de consejos que, aunque parezcan mentiras, todavía me siguen sirviendo, que en privado un día se los voy a contar. Pero para la respuesta, yo creo que estaría orgulloso.

Y hoy cumplimos 135 años como partido. Y le quiero decir a aquellos que vienen a contarnos que las encuestas, que las elecciones, que no sé cuánto: los partidos políticos no son solamente encuestas. 135 años de lucha. Y yo entiendo algo: entiendo y asumo la adversidad ante Milei. Milei está más consciente que la dirigencia de mi partido de lo que significa el modelo de país que quiere encarnar y el modelo que encarnó este hombre que está en pantalla.

Este hombre encarnó el sistema democrático y le dejó a las generaciones futuras una hoja de ruta: la Constitución. En esos dos actos él tuvo un triunfo inmenso e inconmensurable. El político más grande de la historia de la Argentina es el doctor Raúl Alfonsín. No hubo político en la historia que pueda haberle dado un sistema, como nos prometió, 100 años de democracia y una hoja de ruta para poder consolidar un modelo de país.

RM