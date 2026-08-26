Inocencia Fiscal II EN VIVO: "¿Ahora que Adorni ya está dentro del régimen la quieren modificar?", se pregunta la oposición

El tablero de la Cámara de Diputados arrancó encendido este miércoles con una hoja de ruta que no da respiro. En el primer round de la jornada, el Gobierno logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero el raid legislativo está lejos de terminar: con el impulso de este triunfo clave, el oficialismo acelera a fondo para meterse de lleno en el debate de la ley Inocencia Fiscal II y empujar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), buscando cerrar un súper miércoles a pura ganancia en el Congreso.

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Coletta destrozó la Inocencia Fiscal: "Es una obscenidad" y le apuntó directo a Adorni

Desde el bloque Provincias Unidas, la diputada Mariana Coletta salió con los tapones de punta a rechazar las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal. Sin pelos en la lengua, definió el proyecto como una verdadera "obscenidad fiscal" y tildó la medida de inoportuna, justo en un contexto donde los niveles de morosidad rompen todos los récords históricos. Para ir a fondo, avisó que ya presentó un pedido formal para que el Gobierno transparente de una vez por todas qué funcionarios aprovecharon este paraguas.

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La legisladora no dejó pasar la oportunidad y apuntó todos sus cañones contra Manuel Adorni, acusando que la ley parece diseñada para facilitarle los números a perfiles como el suyo. "Vino a decir que hacíamos uso político de su situación y mientras, calladito la boca, fue a anotarse", disparó. Para cerrar, Coletta tiró una advertencia que encendió las alarmas en el recinto: aclaró que los funcionarios y familiares que ya se metieron en el régimen de beneficios fiscales están blindados y no van a salir, exigiéndole a la Casa Rosada que blanquee cuántos son en total.

Rodríguez Machado apuró al kirchnerismo: "Una cosa es el relato y otra cuando aprieten el botoncito"

En pleno debate por la Ley de Inocencia Fiscal, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (LLA) salió con los tapones de punta. Defendió el proyecto como un alivio para los contribuyentes que fueron "perseguidos y estigmatizados" por ahorrar en moneda extranjera, y le tiró un dardo directo a Cristina Kirchner: recordó cuando la ex mandataria se burló en cadena nacional de un abuelo que quería comprar 20 dólares para su nieto.

Ya metida en la letra chica de la iniciativa, la legisladora libertaria le dejó un aviso a la oposición: ni los funcionarios ni sus familiares (que seguirán rindiendo cuentas como personas políticamente expuestas) podrán colgarse de los beneficios de esta ley. Para cerrar su intervención, desafió al resto de las bancadas a predicar con el ejemplo a la hora de votar: "No buscamos amnistía ni impunidad. Fíjense quiénes no votan para salirse de la ley; una cosa es el relato y otra los hechos cuando aprieten el botoncito", remató.

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TC