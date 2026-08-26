“Profesor Neurus” y “Cachavacha”: el insólito cruce entre Rossi y un diputado libertario

El debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados tuvo este miércoles un particular cruce entre el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi y el libertario Álvaro Martínez, quienes recurrieron a personajes de la serie Hijitus para cuestionarse durante la sesión.

Rossi comparó al presidente Javier Milei con el Profesor Neurus, el villano de la historieta creada por Manuel García Ferré, y sostuvo que el Gobierno busca garantizar la continuidad de las actuales autoridades del Banco Central incluso si La Libertad Avanza pierde las próximas elecciones presidenciales.

"En la historia del Banco Central, el Profesor Neurus es el presidente Milei, que dice que se lo quiere quedar aunque pierda las elecciones", afirmó Rossi durante su intervención.

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El diputado de Unión por la Patria cuestionó particularmente el mecanismo previsto para remover a las autoridades del BCRA y advirtió que la iniciativa podría permitir que quienes actualmente conducen la entidad continúen con la política monetaria aun frente a un eventual cambio de gobierno.

El cruce entre Rossi y Martínez

Rossi también apuntó contra la relación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quienes tuvieron vínculos profesionales en el sector privado antes de asumir sus actuales cargos.

"La relación de Caputo y Bausili en el sector privado hace poco creíble esta supuesta autonomía que quieren del Banco Central", sostuvo el legislador opositor.

En ese marco, Rossi planteó además un escenario electoral de cara a 2027 y aseguró que el peronismo volverá a imponerse en las urnas. "Vamos a ganar las elecciones y quienes llegaron al Ejecutivo con Milei, se van con Milei", afirmó.

La respuesta llegó segundos después desde el oficialismo. El diputado libertario Álvaro Martínez retomó la referencia a Hijitus utilizada por Rossi y respondió con otro personaje de la misma serie.

"Nosotros tenemos a un profesor y ustedes a Cachavacha", lanzó Martínez, en referencia a la bruja del dibujo animado y en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner.

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El legislador mendocino defendió además el proyecto impulsado por el Gobierno y cuestionó el planteo de Unión por la Patria. En tono irónico, recomendó a sus pares opositores dejar de leer el Manifiesto Comunista y Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner, y les sugirió leer La economía en una lección, de Henry Hazlitt.

Martínez sostuvo que la reforma busca evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado como una "caja política" y defendió la política monetaria implementada por la administración de Milei.

En ese sentido, cuestionó las críticas opositoras sobre la inflación y contrastó la situación actual con la registrada durante el gobierno del Frente de Todos. "Se asombraban con el 2%. Se fueron con el 200% ustedes. Un 200% anual, un 30% mensual. Todo nuestro anual era el mensual de ustedes", afirmó.

El diputado libertario también defendió la decisión del Gobierno de limitar la emisión monetaria y sostuvo que el proyecto apunta a proteger el valor de la moneda. "Prenden fuego la casa y la quieren venir a apagar con un balde de agua vacío", expresó Martínez, quien cuestionó a la oposición por sostener que la emisión monetaria puede ser una solución para los problemas económicos.

RG