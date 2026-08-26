Franco Jular: "Me gustaría ser intendente de esta ciudad"

El licenciado en Economía y actual secretario de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, Franco Jular, ratificó su vocación de disputar la intendencia capitalina en las próximas elecciones. El dirigente de la Unión Cívica Radical promueve una reconfiguración administrativa orientada a sanear el presupuesto y jerarquizar los servicios públicos esenciales.

Para Jular, el municipio cordobés enfrenta un retroceso en obra pública y prestaciones barriales que no guarda relación con la alta presión impositiva. Su propuesta contempla una poda del 30 por ciento del esquema político de la orgánica municipal, reasignando esos fondos de manera directa al mantenimiento diario de la ciudad.

Un "cordobés promedio" con vocación por la intendencia

Jular se define como un vecino capitalino común que conoce la ciudad por su propia historia. El dirigente rememoró los momentos clave de su infancia: "Fui al Super Park, iba a los jueguitos que había en el parque de Las Heras y así sucesivamente", describió.

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"Al McDonald's acá del Nuevo Centro Shopping, que era un atractivo", recordó Jular al evocar su infancia. Su identidad local se completa con su paso por el club de rugby Universitario, su fanatismo por Belgrano y su gusto por la gastronomía de la capital: "Conozco todos los bodegones de la ciudad porque me gusta la comida", agregó.

Esas vivencias sostienen su aspiración a la intendencia. "Me gustaría ser intendente de esta ciudad, que es la ciudad en la que me crié, la ciudad que yo me considero un cordobés capitalino promedio", ratificó el candidato al oficializar su vocación de competir por el Palacio 6 de Julio.

La reivindicación del funcionario de carrera

Al completar su propia biografía, salió a bancar la carrera pública frente al humor antipolítica actual. "Me parece que está muy denostado últimamente ser político, de profesión", planteó el dirigente de la UCR, y recordó que el exgobernador Eduardo Angeloz reivindicaba esa pertenencia sin pedir disculpas.

Para el economista, la clave de una gestión eficiente no pasa por vaciar la planta de empleados, sino por administrarla bien. "Lo que hace al Estado, lo que hace a los buenos estados, es tener una burocracia permanente, entendida en el buen sentido", detalló Jular, que fue presidente de la Juventud Radical e integró la Lista 3 del radicalismo en las legislativas de 2025.

Consultado sobre qué haría si ganara una elección, recurrió a una charla con el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para graficar su diagnóstico sobre la gestión pública. "Tenés un 10% de los empleados que no van a trabajar, por más que vos les des todas las condiciones para trabajar", citó, y lo contrapuso con "un 10% del otro lado de los empleados que van a trabajar a pesar de que les des todas las condiciones negativas". Para Jular, ahí está la clave de gestión: "Si usás el 10% que trabaja a pesar de todo y conectas el otro 80%, ahí está tu responsabilidad", resumió.

Redireccionamiento del presupuesto y reducción de cargos políticos

La propuesta municipal se centra en reorganizar el gasto, no en bajar impuestos. "No creo que haya que hacer ese facilismo, subirnos a la moda, de decir: 'No, mira, bajo impuestos porque los bajo'", advirtió Jular.

El dirigente radical argumentó que, al encontrarse desfinanciada, la capital exige reasignar partidas para volcar fondos de forma directa a obra pública.

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Así, propone podar un 30% del presupuesto político municipal y reestructurar la orgánica de cargos jerárquicos. "Es que lo que planteo es no reducir, sino redireccionar", aclaró Jular. El economista remarcó que hay que sacarle "grasa" a la planta de funcionarios para volcar esos recursos a servicios vecinales, en lugar de devolverlos como baja de impuestos.

Jular puntualizó que la administración de Córdoba capital sostiene remuneraciones para unas 22.000 personas entre planta permanente, contratados, monotributistas y becarios. "Creo que esta ciudad la puede gestionar con la mitad de los funcionarios y pagarles bien", aseveró. El economista abogó por funcionarios de dedicación completa, calificados, y por recuperar el sistema de concursos de antecedentes.

Eficiencia de TAMSE frente a la privada Coniferal

En materia de movilidad, el candidato objetó los proyectos viales sin sustento económico real para el municipio. "A mí me parece un delirio lo del teleférico", fustigó Jular, y también cuestionó las promesas de subterráneo por representar, a su juicio, una falta de responsabilidad.

El plan propone reformar la prestataria municipal TAMSE tomando como referencia al sector privado. "Hagamos que la estructura de la TAMSE se parezca a la estructura de la Coniferal", reclamó Jular, quien comparó la dotación de personal de ambas empresas: la privada, dijo, opera con tres empleados y medio por servicio, mientras que TAMSE tiene 20 empleados y medio por servicio.

La canasta alimentaria sin TACC como orgullo técnico

Durante su paso por la Defensoría del Pueblo, que arrancó en 2013, Jular impulsó mediciones alternativas de precios frente a las distorsiones oficiales del INDEC de la época de Guillermo Moreno: mientras el organismo nacional informaba una canasta básica de 200 pesos, la medición cordobesa daba 600 pesos.

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Su mayor orgullo pasa por otra herramienta, pensada para la población celíaca. "Elaboramos la canasta básica alimentaria sin TACC, la única que mide el costo de la alimentación de una persona celíaca en Argentina", remarcó Jular.

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por acá" con Julieta Fantini y Juan Bernaus. Este diálogo inaugura el ciclo de entrevistas a referentes de la generación "sub-40" de Córdoba. Franco Jular (39 años) abre la ronda.