Con la mira puesta en 2027, la Provincia blinda su plan de obra pública

Con la mira puesta en 2027, la Provincia continúa con enfocado en su plan de obra pública y busca diferenciarse en un activo estratégico respecto al Gobierno Nacional. En ese marco la Provincia informó hoy que los trabajos en la Autopista Ruta 19 continúan a buen ritmo y ya alcanzan un 30 por ciento de ejecución a lo largo de los 62,9 kilómetros pendientes. Con financiamiento y ejecución asumidos íntegramente por la Provincia a través de Caminos de las Sierras, el objetivo es completar este corredor bioceánico que vincula la Capital con el este cordobés y Santa Fe, por el que circulan más de 3 millones de vehículos al año.

El proyecto contempla un perfil de dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras para asegurar la fluidez y la seguridad vial. Para agilizar los plazos en los casi 63 kilómetros restantes, el plan de obras se dividió en tres tramos estratégicos y frentes simultáneos:

Primer Tramo (29,4 km entre Arroyito y Santiago Temple): A cargo de la firma José J. Chediack S.A.I.C.A., se destaca la finalización del montaje de vigas y el hormigonado superior en los puentes del distribuidor de acceso a Los Chañaritos. También se pavimentan los 3,3 kilómetros del camino de ingreso a esa localidad —incluyendo obras de drenaje y alcantarillas—, continúan las tareas en el distribuidor de Tránsito y se trabaja sobre los pilotes del puente principal que surcará el río Xanaes, cuya estructura recibirá próximamente sus vigas al igual que el paso en Tránsito.

Segundo Tramo (16,8 km entre San Francisco y Cañada Jeanmaire): Ejecutado por Benito Roggio e Hijos S.A., comprende la conclusión de cinco puentes en la zona de Cañada Jeanmaire, además de la edificación activa de columnas y dinteles destinados a dar forma definitiva a los distribuidores de acceso a Devoto y Colonia Marina.

Tercer Tramo (16,7 km entre Devoto y Cañada Jeanmaire): También bajo la órbita de Roggio, el despliegue incluye la construcción masiva de estructuras de hormigón armado para retornos y alcantarillas, sumado a las complejas tareas de soterramiento y reubicación de líneas eléctricas de media y alta tensión para despejar la traza definitiva.

Más allá de la infraestructura vial, la obra genera más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos, inyectando dinamismo y recursos genuinos en el corredor productivo en un contexto macroeconómico complejo

Villa María y la Circunvalación

En la jornada de hoy también hubo información sobre avances en otra obra en la que la Provincia pone sus fichas como un activo importante en materia de desarrolo urbano. La Circunvalación Sudeste de Villa María se encuentra en su etapa final. En la jornada de hoy, el intendente Eduardo Accastello supervisó junto al secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Fuyana, los avances de la Circunvalación Sudeste, un proyecto estratégico cuya inauguración total está prevista para fines de septiembre.

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El proyecto contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares y la traza comprende 7,1 kilómetros que conectan la Ruta Provincial 4 con la Autopista-Ruta Nacional 9, una obra que se convertirá en un "eje vertebrador de la conectividad en la Región Centro, vinculando la educación y la producción, la universidad y el parque industrial", marcando un antes y un después para Villa María y Villa Nueva.

Durante la recorrida —realizada desde la nueva rotonda que vincula la Ruta 9 con la Ruta 2, la cual ya se encuentra habilitada de manera provisoria al tránsito vehicular—, las autoridades destacaron que el proyecto incluyó la construcción de dos puentes, una rotonda, pavimentación y adecuación hidráulica. Todo este despliegue operativo fue diseñado específicamente para facilitar el paso de camiones fuera de las zonas urbanas, reencauzando el flujo de más de 3.200 vehículos pesados diarios.