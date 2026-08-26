Estafas con la ITV en Córdoba: “Hoy el sitio patrocinado trucho está publicado, está funcionando en Google”

El especialista en seguridad informática Enrique Dutra advirtió sobre una modalidad de estafa digital que utiliza páginas web falsas para captar a conductores que buscan realizar trámites de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en Córdoba. Durante una entrevista en Punto a Punto Radio, explicó que los ciberdelincuentes pagan anuncios en Google para posicionar sitios apócrifos por encima de los oficiales.

Dutra explicó que una de las modalidades consiste en aprovechar los correos electrónicos para dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos. “Si nos llega un correo electrónico indicándonos que tenemos que hacer el ITV, no hacer clic en ninguna parte o cuerpo del mail, sino escribir en el navegador el sitio web de ITV”, recomendó.

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El especialista también advirtió sobre las búsquedas realizadas directamente en Google. “Uno va a un navegador, buscador, pone ITV Córdoba y te puede llevar a algún sitio patrocinado”, señaló.

En ese sentido, explicó cómo consiguen aparecer entre los primeros resultados: “Los primeros sitios que figuran como patrocinado muchas veces suelen ser sitios truchos o falsos porque obviamente los delincuentes pagan a Google este patrocinio para que aparezcan sus sitios fraudulentos primero”.

Qué mirar en Google

Dutra remarcó que la identificación de los anuncios es una de las primeras señales a tener en cuenta. “Nunca hay que entrar a un sitio patrocinado”, sostuvo, y recomendó continuar hacia los resultados que aparecen debajo de la publicidad.

“Hoy el sitio patrocinado trucho está publicado, está funcionando en Google”, afirmó. Según describió, la búsqueda podía mostrar un resultado identificado como patrocinado antes de llegar al sitio oficial. Por eso insistió en revisar qué páginas aparecen más abajo y comprobar que correspondan al portal legítimo.

Además de revisar si el resultado aparece como patrocinado, Dutra señaló que existen otros elementos que pueden ayudar a identificar una página oficial. “Si vos te fijas en la publicidad oficial, mejor dicho, en la ubicación de Google oficial, va a aparecer Córdoba y abajo dice turno, pregunta frecuente, aparece el número de teléfono donde contactar”, explicó. En cambio, marcó una diferencia con los sitios fraudulentos: “Te da a entender que es el original que el otro no. No tiene nada de eso. Es un link a una página web que no es el original”.

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Para Dutra, la estrategia se apoya principalmente en el engaño y en la búsqueda de trámites cotidianos. “Los delincuentes tienen una imaginación muy grande y por lo tanto siempre están buscando alguna manera de engañar”, afirmó.

Por eso recomendó evitar los enlaces recibidos por correo electrónico, prestar atención a la etiqueta “patrocinado” en Google y verificar los datos disponibles en la página antes de avanzar con cualquier trámite relacionado con la ITV. La advertencia apunta a evitar que una búsqueda habitual termine llevando a los usuarios a un sitio diseñado para hacerse pasar por el portal oficial.

Entrevista realizada por Radio Punto a Punto en el programa "Decilo como es".