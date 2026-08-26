Celulares en las cárceles de Córdoba: “Identificábamos que con un mismo aparato celular se operaban distintos chips”

El Gobierno de Córdoba incorporó un sistema de escaneo de telefonía celular para detectar los equipos encendidos dentro de los establecimientos penitenciarios y avanzar con su bloqueo. El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la Provincia adhirió al nuevo protocolo nacional que permitirá agilizar la baja de los equipos identificados dentro de las cárceles.

La herramienta ya fue utilizada en distintos establecimientos penitenciarios, principalmente en los complejos de Bouwer y Cruz del Eje, donde permitió identificar teléfonos que podían ser utilizados para realizar comunicaciones desde el interior de las unidades. Según López, hasta el momento se realizaron "17 presentaciones judiciales con la información obtenida".

López explicó que el mecanismo funciona como un sistema de escaneo que permite detectar los teléfonos que se encuentran encendidos dentro de un determinado radio. "La herramienta identifica tanto el número asociado a la tarjeta SIM como el IMEI, el código que funciona como identificador único del aparato", sostuvo.

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El ministro señaló que la investigación permitió detectar situaciones en las “identificaban que con un mismo aparato celular se operaban distintos chips que permitían que distintos internos pudieran llevar adelante algunas acciones delictivas o cualquier tipo de comunicación sabiendo que están prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo López en diálogo con Radio Mitre.

A partir de la información recopilada, el Ministerio de Justicia realizó presentaciones ante las unidades judiciales correspondientes y la Fiscalía de Distrito. Hasta ahora, el procedimiento requería que las fiscalías notificaran a ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, y a las empresas telefónicas para solicitar la baja de los servicios.

Ante una consulta sobre cómo se diferencia un teléfono autorizado del utilizado por un interno, López explicó que el sistema detecta todos los aparatos que se encuentran encendidos dentro del área monitoreada.

Por ese motivo, previamente se deben identificar los teléfonos utilizados por agentes penitenciarios, funcionarios judiciales, médicos, docentes y otras personas que trabajan dentro de los establecimientos. Esa información permite diferenciar los equipos autorizados de aquellos que no deberían encontrarse dentro de las cárceles.

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“Nosotros venimos trabajando hace más de un año, de manera silenciosa y paulatina, obviamente con todo puesto en conocimiento de la Justicia”, explicó López. Según indicó, el objetivo es detectar posibles situaciones de connivencia y cortar la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

El nuevo protocolo

La adhesión de Córdoba al protocolo nacional permitirá modificar ese procedimiento y acelerar el bloqueo de los equipos. Según explicó López, el Ministerio de Seguridad de la Nación podrá comunicar directamente a ENACOM las órdenes correspondientes para avanzar con la baja de los IMEI y SIM detectados.

“Lo que va a permitir la adhesión a este protocolo nacional es hacer mucho más eficiente y optimizar los tiempos”, explicó el ministro. Hasta ahora, indicó, el trámite debía realizarse de manera individual con cada una de las empresas telefónicas. López sostuvo que Córdoba fue la primera provincia en adherir al nuevo mecanismo y que ya se enviaron las notas y se realizaron los convenios necesarios para su implementación.

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El funcionario explicó que el sistema forma parte de un trabajo que la Provincia desarrolla desde hace más de un año. En paralelo, se reforzaron los sistemas de escaneo e ingreso, las requisas y los controles internos. López también vinculó estas medidas con la "investigación sobre el ingreso de elementos prohibidos mediante drones".

Según explicó López, “la primera vez, lamentablemente, se escaparon los responsables y la segunda vez fueron detenidas cinco personas responsabilizados, están privados de libertad y logramos desbaratar una banda importante que ingresaba con más de 90 vuelos por la noche de distintos tipos de mercancía o mercadería de esta índole a los establecimientos penitenciarios”.