El consumo de los hogares creció 2% impulsado por indumentaria y recreación, aunque el crédito pone freno a los bienes durables

El consumo de las familias argentinas volvió a anotar un registro positivo en el séptimo mes del año. En julio de 2026, el Indicador de Consumo (IC) elaborado por el Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una suba del 2,0% en la comparación interanual y un incremento desestacionalizado del 0,9% respecto a junio.

Con este resultado, el índice mantiene su comportamiento de "serrucho" alternando meses de alzas y bajas, mientras que en el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un leve sesgo negativo del -0,3% en relación con el mismo período de 2025.

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Desde la entidad explicaron que el desempeño de julio estuvo atravesado por factores excepcionales de demanda. La coincidencia con la fase final de la Copa del Mundo —donde la Selección Argentina compitió hasta el último partido— actuó como un dinamizador de eventos, reuniones sociales y consumo en gastronomía y esparcimiento.

A su vez, el contexto macroeconómico acompañó con un IPC mensual que se ubicó en el 2,1% —marcando el tercer mes consecutivo orbitando en torno al 2%—. Según la CAC, un ingreso nominal promedio por hogar estimado en $3.239.000 implicó una mejora real del 0,6% intermensual, otorgando mayor previsibilidad y desahogo al presupuesto familiar.

Comportamiento por rubros: indumentaria y cines en alza; automotores en caída

Al analizar los sectores que integran el indicador, el reporte refleja una marcada polarización entre los bienes de consumo masivo, los servicios y los bienes durables:

Indumentaria y calzado: Registró una fuerte expansión del 12,9% interanual (aportando 0,7 puntos porcentuales al índice general). Desde la cámara aclararon que el salto se ve favorecido por una baja base de comparación en julio de 2025.

Recreación y cultura: Trepó un 8,7% interanual (aporte de +0,8 p.p.), traccionado por la recuperación en la venta de entradas de cine durante las vacaciones de invierno.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: Avanzó un 2,1% interanual (+0,4 p.p.), con el consumo de energía eléctrica subiendo un 1,8%.

Transporte y vehículos: Se desplomó un -11,3% interanual (restando 1,5 p.p. al indicador general). La caída del rubro estuvo explicada principalmente por un fuerte retroceso en el patentamiento de automóviles, que cayó 31,2% interanual.

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Bienes de consumo masivo (FMCG): Los productos de rápida rotación retrocedieron un 2,6% interanual, aunque mostraron una recuperación del 4,2% mensual respecto de junio.

El crédito a los hogares frena los bienes durables

El informe de la CAC pone un foco particular en el enfriamiento de las líneas de financiamiento a las familias. Tras dos años de fuerte expansión (2024-2025), el crédito en términos reales ingresó en una fase de contracción en las líneas de tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos prendarios.

Esta moderación en el financiamiento funciona como un techo directo para las decisiones de compra de bienes durables, impactando en la venta de electrodomésticos y autos. La única excepción dentro del sistema crediticio se observa en las líneas hipotecarias, que mantienen una trayectoria ascendente aunque a ritmo atenuado, sosteniendo el volumen de escrituras inmobiliarias en los niveles consolidados de los últimos años.