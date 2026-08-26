Pichetto, contra la reforma del BCRA: habló de “peruanización” y dijo que es “un proyecto para la gilada”

El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se mostró este miércoles 26 "totalmente en contra" del proyecto del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y cuestionó los objetivos de la iniciativa durante el debate en la Cámara de Diputados.

Pichetto calificó la propuesta como un "caza bobos" y apuntó contra el vínculo entre el Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, habló de una posible "peruanización" del Banco Central y reclamó explicaciones sobre el destino de las reservas de oro.

"Vino la presidenta del Fondo, la peruanización del Banco Central, que solamente tiene que velar por cuidar la moneda, todavía no nos han informado qué hicieron con el oro", sostuvo el legislador durante su intervención.

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Pichetto cuestionó la política económica del Gobierno

El diputado también vinculó la reforma del BCRA con la situación de la industria y el empleo. Según planteó, la economía necesitará herramientas de financiamiento para enfrentar las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

"El proceso de destrucción masivo que vive la industria, la economía y la pérdida del empleo va a requerir una herramienta financiera que aliente al desarrollo y el crecimiento", afirmó.

En esa línea, Pichetto reiteró su rechazo al proyecto oficial y sostuvo que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central no responde a las necesidades de la economía argentina. "Estoy totalmente en contra de esta propuesta", enfatizó el diputado.

Pichetto también cuestionó el papel del Fondo Monetario Internacional en el rumbo económico de la administración de Milei y consideró que la iniciativa busca cumplir con los lineamientos establecidos por el organismo.

"Es solamente para satisfacer el lineamiento del Fondo", afirmó sobre el proyecto que impulsa el oficialismo.

Durante su discurso, el legislador también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y cuestionó las iniciativas que impulsa el Gobierno en el marco de su programa de reformas.

"Faltan las leyes del Coloso, pavadas que se les ocurren y traen acá para tener una agenda y que parezca un cambio revolucionario", lanzó Pichetto.

Los bloques opositores se unieron en Diputados para anunciar una sesión especial por endeudamiento y discapacidad

El diputado sostuvo así que el Congreso debería concentrarse en herramientas que permitan responder a los problemas de la producción, la industria y el empleo, en lugar de avanzar con reformas que, a su criterio, responden principalmente a compromisos asumidos con organismos internacionales.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA forma parte de la agenda económica del Gobierno y busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento de la autoridad monetaria, entre ellas mayores restricciones al financiamiento del Tesoro y a la utilización de recursos del Banco Central.

El debate generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición durante la sesión en Diputados. Mientras el Gobierno defendió la iniciativa como una herramienta para preservar el valor de la moneda y limitar el financiamiento monetario del déficit, distintos bloques opositores cuestionaron sus efectos sobre la política económica y la capacidad del Estado para intervenir ante una crisis.

En ese marco, Pichetto se sumó a las críticas y dejó planteada su oposición al proyecto, al advertir que la Argentina necesitará herramientas financieras para promover el desarrollo económico, la producción y el empleo.

RG