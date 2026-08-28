Para Techint, la etapa del "orden macro" está agotada frente al avance de China y la recesión industrial

“Argentina requiere una profunda reflexión para aprovechar una oportunidad histórica”, planteó Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del Grupo Techint, en relación al avance de China, la guerra comercial con Estados Unidos y la posición de la Argentina con un modelo que el gobierno de Javier Milei profundiza cada vez más. Preocupado por la falta de competitividad, el holding de Paolo Rocca prevé que hacia adelante, el programa económico deberá dar señales de que el foco de sus políticas puede apuntar a más sectores que los primarios.

Fue durante el Boletín Informativo Techint, la jornada de charlas que realiza el gigante del acero todos los años con referentes de la economía. Entre tópicos que fueron desde el “China shock” a la perspectiva de desarrollo de la industria de la mano de los recursos naturales en boga, el mensaje que delineó la jornada se resumió en que la inserción del país en la geopolítica comercial deber ser “estratégica”.

“Lo que determina el ingreso futuro de un país no es solamente cuánto exporta, sino cuán diversa y sofisticada es la red de conocimientos y capacidades que sustentan aquello que se produce. Por eso, limitarse a la renta de los recursos naturales no alcanza: el desafío es construir más conocimiento, más capacidades y más valor agregado”, resumió Martínez Álvarez.

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Ante una actividad económica que no está en recesión técnica pero que tiene a sus áreas de mayor capital productivo en caída, el planteo que sobrevoló el evento fue el de la articulación público-privada para mejorar la competitividad ante la amenaza importadora: las empresas invirtiendo en innovación, el Estado bajando impuestos.

“Si no se revierte el proceso de reformas, Argentina tiene una posibilidad de una economía donde el sector primario crece fuertemente”, señaló el fundador de Alberdi Partners, Marcos Buscaglia. Y advirtió: “El único semáforo rojo es que no vemos un impulso al sistema tecnológico, científico e institucional de la Argentina como para que este sea un crecimiento de mucha mejor calidad. Sí vamos a crecer, pero con un crecimiento más pobre”.

La recalibración del modelo y el factor China

Durante el evento que se desarrolló en las oficinas de Retiro de la T, la lógica que expresaron referentes industriales en relación al rumbo oficial fue que el orden macroeconómico fue necesario y deberá continuar para tener perspectiva de largo plazo. Pero hacia adelante - y más peso tiene durante un año electoral - no se puede construir un horizonte si el “único foco” es el de apuntar a los sectores que dan dólares rápido. Más aún, cuando el modelo económico está en medio de una pelea entre gigantes, recientemente materializada y con el foco puesto en Vaca Muerta.

El manejo de China es el punto más delicado de la recalibración del modelo. "Brasil está en los BRICS con China y sin embargo le puso barreras antidumping. Hay que imitar algunas cosas que hace Brasil", indicó un directivo del sector a PERFIL. El cofundador y CEO de China Beige Book y miembro de la U.S.- China Economic & Security Review Commission, Leland Miller, lo puntualizó: “Sería muy inocente ir a una sala y decirle a las personas que interrumpan las relaciones con China; nadie quiere escindir esas relaciones. Pero a cualquiera que le importe su país le conviene mirar a cinco o diez años y preguntarse qué áreas de la industria nacional va a perder si sigue por este camino. Hay que priorizar: estas son las industrias que tenemos que observar de cerca y asegurarnos de que se desarrollen a nivel nacional, para que no caigan bajo control de China”.

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Y planteó: “Si eliminamos el riesgo de las cadenas de abastecimiento, alguien tiene que llenar esa función. No queremos que todo recaiga en los Estados Unidos: necesitamos socios confiables que formen parte de esta arquitectura de seguridad económica, con una red de cadenas de abastecimiento de confianza donde podamos actuar a nivel de upstream y midstream. Hay oportunidades para todos”.

El "drama tecnológico"

El evento reunió a 170 asistentes presenciales y atrajo a otros 200 conectados online. Hubo una llamativa presencia de economistas de renombre como Martín Rapetti, Victoria Mora Alfonsin, Miguel Ángel Broda, Daniel Marx, Facundo Mignone, Diana Mondino, Marina Dal Poggetto, Osvaldo Giordano, Mauricio Ronderos, Juan Carlos Hallak, Heidi Gómez, Pablo Dagrún, Bernardo Kosakoff y Javier González Fraga.

En los pasillos se comentaba que, más allá de la tranquilidad temporal que aporta el superávit financiero, la apertura comercial sin una red de contención tecnológica podría sentenciar de muerte a cadenas enteras de la industria manufacturera nacional.

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Esa advertencia estructural fue el corazón de la exposición de Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. El académico demolió la idea de que la macroeconomía ordenada tracciona automáticamente el crecimiento, apoyándose en la pérdida de terreno frente al país norteamericano. "Ustedes estaban en el 35% del ingreso per cápita de Estados Unidos y hoy están en el 15%", sentenció.

Para Hausmann, la respuesta a ese declive constante es la incapacidad de sofisticar las exportaciones. Contrastó los números locales con los asiáticos para graficar el "drama tecnológico". Detalló que China ostenta un 40% más de investigadores por millón de habitantes y genera 113 veces más patentes que la Argentina. "La brecha de ingresos no se cierra porque se amplió la brecha tecnológica", alertó, advirtiendo que "la complejidad económica argentina no está subiendo, ha estado bajando".

El riesgo del modelo de enclaves y la caída del consumo

Andrés Lopez, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET, comparó el modelo de enclaves con potencias mineras como Australia y Canadá, países que despliegan agresivas estrategias nacionales mineras para garantizar eslabonamientos productivos e investigación y desarrollo (I+D). Mientras que Noruega ostenta un índice de patentamiento en petróleo y gas de 0,76 respecto de su share de producción global, la Argentina apenas araña un 0,007. "No vamos en camino de construir los activos complementarios que nos permitan ir diversificando las exportaciones. No es que nos falta capacidad inventiva: lo que falta es todo lo demás", diagnosticó el investigador.

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Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, trazó un escenario de cambio estructural liderado por la energía y la minería. Ilustró que el sector minero ya multiplicó su peso relativo por seis, apalancado en una tasa de crecimiento de productividad del 4% anual. A pesar de este boom focalizado, el impacto general sobre la economía impone enormes desafíos. Navajas puso el foco en la caída del ingreso disponible de los trabajadores. Si se evalúa el nivel de los salarios en términos reales, siempre teniendo en cuenta la inflación, la depresión del consumo interno actúa como un ancla recesiva para los sectores no primarios.

"Estamos gravitando hacia un cambio estructural irreversible, que luce menos expansivo en la transición de lo que va a ser en el largo plazo", concluyó.

AM