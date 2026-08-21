Con la cadena de pagos al límite, la industria le pide al Gobierno más cuotas para evitar más cierres de pymes

El modo supervivencia de las pymes prendió una nueva luz roja en el tablero: la cadena de pagos es, por primera vez, una de las principales preocupaciones. A riesgo de embargos y suspensiones, la dirigencia industrial le hizo un pedido al ARCA: habilitar un rollover impositivo que permita reestructurar el stock de deuda vieja bajo las nuevas normativas oficiales. Una medida que implicaría convalidar una mayor tasa de interés pero que, aseguran en las fábricas, licuar el pasivo en una mayor cantidad de cuotas es la única vía para que no cierren más persianas.

La Resolución General N° 5.875/2026 de ARCA intentó funcionar como una válvula de escape, abriendo hasta 18 cuotas para las micro y pequeñas empresas a una tasa de interés de financiación del 2,75% mensual. Pero, la normativa vigente contempla deudas vencidas hasta el 30 de junio cuando, aseguran en las industrias, hay una gran cantidad de pymes al borde de incautaciones.

Riesgo de default y parálisis

El pedido de los industriales es un rollover (o refinanciamiento). Las empresas, atrapadas en regímenes anteriores que hoy no pueden afrontar por el derrumbe de las ventas (el volumen físico de producción cayó un 11% interanual en el segundo trimestre), buscan refinanciar ese pasivo viejo para esquivar un default técnico. Si los planes previos se caen por falta de pago, se disparan automáticamente las ejecuciones fiscales y los embargos sobre las cuentas bancarias, una medida que paralizaría a las fábricas sobrevivientes.

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Mientras los indicadores predictivos como el PMI se ubican en 44 puntos —consolidando una fase netamente contractiva— y el nivel de ocupación acumula catorce trimestres consecutivos de caída, el alivio impositivo se vuelve el único reclamo unificado. El 32,8% de las industrias exige una reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos, y el 29,7% reclama una rebaja en las contribuciones patronales para frenar la destrucción de empleo.

El atraso en las cobranzas

En un contexto de suba de costos fijos versus facturaciones que caen por el nivel de producción más bajo en siete años, sin capacidad de trasladar los incrementos a los precios de lista y con una demanda interna planchada (el 81% de las industrias ubica a la caída de ventas como su principal problema), la supervivencia financiera pende de un hilo, reveló un informe del Observatorio Pyme.

El dato que enciende las alarmas en el sector privado es la tensión en los cobros: el 62% de las firmas padece actualmente una extensión significativa en los plazos de cancelación por parte de sus clientes. Este efecto dominó recae directamente sobre el fisco. De acuerdo al informe técnico, el 24% de las empresas ya incurrió en mora en sus propios vencimientos, una cifra alarmante que se duplicó en apenas un año y que se concentra en la falta de pago de impuestos y proveedores.

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“La industria atraviesa una caída de la actividad y del empleo. En este contexto, se solicita la posibilidad de migración entre planes de pagos y la reducción de la tasa de financiación", indicaron fuentes del sector productivo. Ocurre que la suba de los costos fijos y las tarifas fue tan agresiva que cualquier mínimo aumento en la facturación termina siendo absorbido íntegramente por el pago de los servicios.

Costos fijos contra rentabilidad

Según los últimos datos de la consultora I+D, en julio los precios industriales aumentaron apenas 1,6%, moviéndose por debajo de un IPC general del 1,9% y de los servicios, que treparon 2,9%. Al extender la serie, la foto es más grave: desde enero de 2024, los precios en la puerta de fábrica acumulan una variación de 144%, mientras que la inflación general saltó 235% y los servicios volaron un 400%.

El Observatorio PyME también resaltó que el 73% de las pymes industriales reportó que sus costos de producción aumentaron por encima de sus precios de venta. Como consecuencia lógica de esa erosión, el 69% de las firmas acusó un fuerte empeoramiento en su rentabilidad.

AM