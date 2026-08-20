El superávit comercial superó los US$ 2.100 millones y las exportaciones se encaminan a un récord histórico

La Argentina volvió a registrar un fuerte superávit comercial en julio y consolidó uno de los principales aportes de dólares de la economía. Las exportaciones alcanzaron los US$ 8.854 millones, crecieron 14,1% interanual y permitieron alcanzar un saldo comercial favorable de US$ 2.115 millones en el mes, mientras distintas estimaciones privadas ya proyectan que 2026 podría cerrar con un récord histórico de ventas externas.

A pesar del repunte de junio, los salarios registrados no le pudieron ganar a la inflación en el primer semestre

En los primeros siete meses del año, las exportaciones acumularon US$ 58.365 millones, un 22,9% más que durante el mismo período de 2025, mientras que las importaciones retrocedieron 3,5% hasta US$ 42.286 millones. De esta forma, el país obtuvo un superávit de US$ 16.080 millones, frente a apenas US$ 3.669 millones en enero-julio del año pasado.

Además, julio marcó el trigésimo segundo mes consecutivo con saldo comercial positivo, según informó el INDEC.

Las exportaciones crecieron en julio, pero principalmente por los precios

El dato mensual del INDEC muestra, sin embargo, que detrás del avance de julio hubo una incidencia importante de los precios internacionales.

Las exportaciones crecieron 14,1% respecto del mismo mes del año anterior, pero los precios aumentaron 12,4% y las cantidades exportadas apenas 1,5%. En términos desestacionalizados, incluso, las ventas al exterior retrocedieron 4,9% respecto de junio.

En paralelo, las importaciones alcanzaron los US$ 6.739 millones y cayeron 1,7% interanual. La baja estuvo explicada por una contracción de 9,2% en las cantidades adquiridas, parcialmente compensada por un incremento de 8,4% en los precios. Frente a junio, las compras externas bajaron 4,5% en términos desestacionalizados.

Esta combinación permitió ampliar el superávit en US$ 1.208 millones respecto de julio de 2025, cuando había alcanzado los US$ 907 millones.

LCG proyecta exportaciones récord por más de US$ 103.000 millones

Este resultado se conoció en momentos en que las proyecciones privadas muestran un escenario particularmente favorable para las exportaciones. En un informe publicado esta semana, LCG estimó que las ventas externas podrían alcanzar los US$ 103.740 millones durante 2026, contra US$ 87.111 millones registrados el año pasado.

De concretarse, implicaría un crecimiento anual del 19% y unos US$ 16.629 millones adicionales de exportaciones, llevando al país a superar por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones.

Más allá del dato mensual, LCG destaca que el crecimiento esperado para todo el año tendría una particularidad: estaría distribuido entre los cuatro grandes componentes del comercio exterior argentino.

Según sus proyecciones, los productos primarios aportarían aproximadamente el 29% del aumento total de las exportaciones, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) un 26%, combustibles y energía otro 23% y las manufacturas de origen industrial (MOI) el 22% restante.

Los productos primarios pasarían de exportar US$ 22.152 millones en 2025 a US$ 26.954 millones este año, un incremento del 22% y unos US$ 4.802 millones adicionales.

El principal protagonista sería el maíz, cuyas exportaciones saltarían 51%, desde US$ 6.515 millones hasta US$ 9.823 millones. Para LCG, el crecimiento estaría fundamentalmente vinculado con las mayores cantidades disponibles luego de una cosecha récord cercana a las 44 millones de toneladas, frente a las 29,5 millones del año pasado.

También el trigo tendría un aporte significativo: sus exportaciones pasarían de US$ 3.246 millones a US$ 4.527 millones, una mejora del 39%, por una combinación de mayores cantidades y mejores precios.

En cambio, las ventas externas de soja en grano caerían con fuerza, desde US$ 4.910 millones hasta US$ 2.362 millones, en parte debido a una elevada base de comparación provocada por el incentivo extraordinario que generó la eliminación temporal de retenciones de septiembre de 2025.

Aceite de soja, petróleo y litio, entre los grandes ganadores

Las manufacturas de origen agropecuario, por su parte, crecerían 14% y pasarían de US$ 30.464 millones a US$ 34.828 millones, aportando otros US$ 4.364 millones al crecimiento exportador.

Allí sobresale el aceite de soja, cuyas ventas podrían aumentar 34% hasta US $8.531 millones. En este caso, LCG atribuye prácticamente todo el incremento a los precios internacionales, ya que las cantidades exportadas se mantendrían estables o incluso caerían levemente.

La actividad económica aumentó 0,8% en junio, según el INDEC

Otro de los grandes motores sería la energía. LCG estima exportaciones de combustibles por US$ 14.851 millones, 34% por encima de los US$ 11.100 millones de 2025.

Sólo el petróleo crudo pasaría de US$ 6.712 millones a US$ 9.141 millones, con un incremento de US$ 2.430 millones. Según la consultora, la mejora combinaría un aumento de alrededor del 6% en las cantidades con precios internacionales cerca de 30% superiores, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente.

El litio podría crecer más de 150%

Las manufacturas de origen industrial también tendrían un desempeño destacado, con exportaciones proyectadas por LCG en US$ 27.108 millones, un 16% más que durante 2025.

Dentro de ese universo, el mayor salto correspondería al litio, que pasaría de US$ 842 millones a alrededor de US$ 2.136 millones, un incremento del 154%.

La mejora estaría explicada tanto por una recuperación de los precios, como por mayores cantidades exportadas, que avanzarían cerca del 48% a medida que maduran los proyectos que ingresaron recientemente en producción.

Para el resto de las manufacturas industriales, LCG espera una expansión más moderada, cercana al 8% anual. El comportamiento, sin embargo, sería heterogéneo: durante el primer semestre aumentaron 16,6% las exportaciones de vehículos para transporte de mercaderías, mientras que cayeron 16,3% las de automóviles de pasajeros y 4,4% las de autopartes.

Agro, minería y energía aportarían un flujo récord de dólares

Las proyecciones de LCG coinciden con la transformación que observa la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en la composición de la oferta de divisas.

La entidad estima que la liquidación conjunta del agro, la minería y la energía podría alcanzar un récord de US$ 57.168 millones durante 2026, por encima de los US$ 50.381 millones de 2025 e incluso de los US$ 56.722 millones alcanzados en 2022.

Una de las novedades es que ese flujo sería cada vez menos dependiente del calendario agrícola. La BCR proyecta ingresos por US$29.793 millones durante el segundo semestre, por encima de los US$27.375 millones de la primera mitad del año, rompiendo con la estacionalidad habitual que concentra los dólares durante la cosecha gruesa.

La explicación está en el creciente peso de actividades con una producción más estable a lo largo del año, particularmente Vaca Muerta y la minería.

Para 2026, la BCR proyecta que las exportaciones mineras podrían superar los US$ 9.000 millones, con fuerte participación del oro, la plata y el litio. En energía, estima que las ventas externas podrían superar los US$ 14.400 millones, con una balanza energética por encima de US$ 12.000 millones.

FN / EM