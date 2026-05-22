El superávit comercial muestra una mejora real, pero con algunos interrogantes

La balanza comercial de Argentina volvió a mostrar en marzo un resultado ampliamente

favorable. El superávit de US$ 2.523 millones no solo marcó un récord para ese mes, sino que además consolidó una tendencia positiva que el Gobierno busca exhibir como una de las principales fortalezas de la economía actual.

Sin embargo, más allá del impacto que generan los números, el dato permite abrir una

discusión más profunda sobre qué está mostrando realmente el comercio exterior argentino y cuáles son los límites de este proceso.

El resultado informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estuvo impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que avanzaron 30,1% interanual y alcanzaron los US$ 8.645 millones.

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Las importaciones, en cambio, crecieron apenas 1,7%. Esa diferencia explica el saldo

favorable y refleja un escenario donde el ingreso de divisas crece a un ritmo mucho más acelerado que las compras externas.

El dato adquiere todavía más relevancia porque el intercambio comercial total aumentó 16,6%, lo que muestra un mayor nivel de movimiento en el comercio exterior.

Datos bajo la lupa

En otras palabras, no se trató solamente de una caída de importaciones que mejore

artificialmente el saldo, sino de un avance concreto de las exportaciones argentinas.

Ahora bien, detrás de ese resultado aparecen elementos que merecen una lectura más

cuidadosa. El propio informe señala que el índice de términos del intercambio disminuyó.

Traducido a términos simples, eso significa que los precios de las importaciones

evolucionaron mejor que los de las exportaciones. Por lo tanto, parte de la mejora comercial no estuvo explicada por precios internacionales más favorables, sino fundamentalmente por mayores cantidades exportadas.

Ese punto es relevante porque permite interpretar el fenómeno desde otra perspectiva. El crecimiento exportador parece apoyarse más en volumen que en una mejora del contexto internacional. Y eso puede ser una señal positiva para determinados sectores productivos que lograron incrementar ventas externas aún sin un escenario especialmente favorable en precios.

Al mismo tiempo, el resultado también abre interrogantes sobre el comportamiento de las importaciones. El hecho de que apenas hayan crecido 1,7% en un contexto donde las exportaciones avanzaron más de 30% muestra una economía todavía con niveles de demanda contenidos. En cualquier proceso de recuperación sostenida, las importaciones suelen crecer con fuerza debido al aumento de actividad industrial, consumo e inversión.

Cuando eso no ocurre, el superávit comercial puede convivir con una economía todavía debilitada en algunos sectores.

Dos lecturas

Por eso, el saldo positivo de marzo admite dos lecturas simultáneas. Por un lado, confirma una mejora clara del frente externo, con la apertura de nuevos destinos como sucede en el sector cárnico, y una mayor capacidad de generación de divisas. Pero, por otra parte, también refleja que la dinámica interna de la economía continúa siendo moderada.

Otro aspecto importante es que el crecimiento exportador se dio en todos los rubros, con subas que oscilaron entre 18% y 56%, dependiendo de la actividad. Ese comportamiento generalizado evita que el resultado dependa exclusivamente de un único sector, como puede ser el agro, y le de mayor consistencia al dato.

En un país históricamente condicionado por la escasez de dólares, cualquier mejora

sostenida en la balanza comercial tiene impacto macroeconómico. Un mayor ingreso de divisas ayuda a aliviar tensiones cambiarias, fortalece reservas y mejora las condiciones financieras generales. Por eso, el récord de marzo no es un dato menor.

Pero el verdadero desafío no pasa solamente por acumular meses de superávit, sino por transformar ese resultado en una tendencia estructural y sostenible. Para eso, la economía argentina necesita que el crecimiento exportador conviva también con una recuperación más sólida de la actividad, la inversión y el consumo.

En definitiva, el récord comercial de marzo deja una señal positiva, aunque todavía

incompleta. Los números muestran una mejora concreta en el frente externo, pero también recuerdan que la sustentabilidad del proceso dependerá de que el crecimiento de las exportaciones pueda consolidarse sin una economía doméstica todavía funcionando a media máquina.

*Gerente General de Outland Logistics

LM