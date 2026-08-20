El riesgo país trepa a máximos desde mayo pese a la suba de las acciones y un dólar estable

Los activos argentinos operan con señales mixtas este jueves 20 de agosto: mientras las acciones locales y los ADRs avanzan, los bonos soberanos registran mayoría de bajas y el riesgo país se sostiene en 517 puntos básicos, su nivel más alto desde mayo. El indicador elaborado por JP Morgan profundiza así el deterioro de las últimas semanas y ya acumula una suba del 20,2% en lo que va de agosto.

En la Bolsa porteña, en tanto, el S&P Merval gana 0,8%, acompañado por una mayoría de ADRs argentinos en terreno positivo en Wall Street.

El Gobierno aprobó el RIGI de US$ 6.400 millones de Tecpetrol en Vaca Muerta

En paralelo, el frente cambiario se mantiene relativamente estable. El dólar oficial continúa en $1.515 en el Banco Nación, el mayorista avanza apenas hasta $1.498 y el blue retrocede $15, hasta los $1.545.

La jornada también estará atravesada por nuevos datos de la economía real. Esta tarde, el INDEC publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio, luego de que mayo mostrara un crecimiento interanual de apenas 0,2% y una caída de 0,5% frente al mes previo.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 20 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.498, $1 por encima de la cotización del miércoles. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, $15 por debajo del cierre del miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.525, $2 por encima del cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.581, $2 por encima de la cotización del martes.

Desempeño al alza en Wall Street

El S&P Merval sube 0,8% a 2.898.335,830 puntos básicos, así las acciones líderes que más avanzan son: Transportadora de Gas del Sur, YPF y Ecogas con el, 2,3%, 1,9%, y 1,5%, respectivamente. Por su parte, los ADRs registran mayoría de avances de la mano de Transportadora de Gas del Sur (+3,2%), Grupo Supervielle (+2,5%), y YPF (+1,6%).

En cuanto a los bonos, operan con mayoría de bajas encabezadas por el GD46D, que retrocede 1,3%. En tanto, el riesgo país medido por el JP Morgan se mantiene en los 517 puntos básicos. Así, la cifra alcanza su nivel más alto desde mayo y acumula una suba del 20,2% durante agosto.

Esta tarde se conocerá el índice de actividad económica de junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves un indicador clave para el pulso de la economía correspondiente a junio: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

La actividad económica viene de anotar una leve expansión en mayo. Creció 0,2% interanual, con la tracción del agro y la minería que aportaron —en conjunto— 1,2 puntos porcentuales al EMAE general. Sin embargo, registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril. En el acumulado del año (enero-mayo) aumentó 1,7%.

El Gobierno aprobó el RIGI de US$ 6.400 millones de Tecpetrol en Vaca Muerta

En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. Según destaco el Ministro, el proyecto implica una inversión de US$ 6.400 millones y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El proyecto prevee producir 70.000 barriles diarios de petróleo; y aseguró que el RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área.

Desde Tecpetrol señalaron que se trata de "la mayor inversión de su historia, por un total de US$ 6.400 millones, de los cuales más de 2.000 millones se desembolsarán hasta fines de 2027. GyP, la empresa de energía de la provincia del Neuquén, participa con un 10% en el área".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 retrocede 0,27%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,52%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,59% a la baja.

Las acciones con mayores subas del S&P 500 son CF Industries (+5,8%), Super Micro Computer (+2,9%) y Corteva (+3,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Moderna (-17%), Walmart (-8,7%) y Synchrony (-3,8%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,31%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán cae 0,62% y el CAC francés retrocede 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,80%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,24%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,89% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,46%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,23% hasta US$ 93,52 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,51%, hasta los US$ 86,35 el barril.

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