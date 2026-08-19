Este miércoles 19 de agosto, el dólar minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, las acciones y bonos argentinos cotizan en su mayoría al alza mientras que el riesgo país baja levemente aunque se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

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En el plano local el Gobierno festejó el dato de inflación mayorista, mientras que en el ámbito internacional los principales índices de Wall Street operan con leves avances.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 19 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.498, $3 por encima de la cotización del martes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, $10 por encima del cierre del martes. Por el lado del MEP, opera a $1.525, $4 por encima del cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.581, $4 por encima de la cotización del martes.

Respecto a la jornada de ayer, Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, realizó el siguiente análisis: "El dólar mayorista avanzó $7,50 y cerró a $1.495. La cotización quedó a sólo $5 del techo simbólico de los $1.500. El plan oficial busca frenar la divisa y mantener la liquidez. El techo formal de la banda cotizó a $1.865,14, mientras que la autoridad monetaria moderó sus compras directas de reservas internacionales. Los operadores dudan del equilibrio cambiario sostenible en el corto plazo, y el mercado financiero aguarda nuevas medidas oficiales ante las tensiones latentes".

Desempeño al alza en Wall Street

El S&P Merval opera con un alza de 0,8% hasta los 2.914.600,18 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son Telecom (+3,5%), Sociedad Comercial del Plata (+2,5%), e IRSA (+2,5%). Las que más bajan son Transener (-1,5%) y BYMA (-1,5%).

En Nueva York, los ADRs cotizan con mayoría de subas hasta 7,5% por parte de Globant, seguido de MercadoLibre (+4,3%), Telecom (+2,4%) y Central Puerto (+2,3%). Entre las bajas, se destacan Macro (-0,3%) y BBVA (-0,2%).

En ese marco, el Globales operan con subas generalizadas de hasta el 0,8%, mientras que los Bonares operan mixtos. El riesgo país medido por el JP Morgan cae 1% a los 509 puntos básicos.

La inflación mayorista desaceleró y llegó al 0,8%: "Al final, julio empezó con cero", celebró Milei

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, desacelerándose respecto del 1,1% registrado en junio, y acumularon una suba de 16,6% en los primeros siete meses de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,1%. El dato recibió los elogios del presidente Javier Milei, quien utilizó su frase recurrente para celebrar: "¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!".

En un posteo aparte, el mandatario se refirió al dato en sí y sostuvo que "al final, julio empezó con cero", en relación a sus promesas sobre las cifras debajo del dígito.

El dato mostró una variación considerablemente menor que la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 2,1% durante julio.

Según explicó el organismo estadístico, el resultado de julio respondió a un aumento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados.

Luis Caputo destacó haber cerrado julio con superávit primario, aún con fuerte concentración de pagos de deuda

El Gobierno volvió a cerrar las cuentas públicas con números positivos en julio tras un fuerte control de gastos, tal como informó este martes 18 de agosto el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. En el posteo, el titular de Hacienda asegura que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y aprovechó para destacar que ese resultado se logró -incluso. tras el pago de abultados intereses de la deuda. El resultado final fue de un superávit financiero de $244.897 millones.

En los primeros siete meses del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI, mientras que el resultado financiero positivo alcanzó cerca del 0,1% del Producto.

Las bolsas del mundo

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,50%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,21%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,60% al alza.

Las acciones con mayores subas del S&P 500 son Moderna (+134%), Estee Lauder (+16%) y Merck&Co (+10%). El increíble salto en las acciones de Moderna ocurre luego de que anunciara la primera confirmación en Fase 3 de la plataforma de su vacuna personalizada contra el cáncer de piel basada en ARNm.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,23%. A nivel local, DAX alemán cae 0,09% y el CAC francés sube 0,22%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,22%.

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En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,09%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 2,4%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,8% y el Nikkei 225 japonés cayó 3,12%.

Por otra parte, Eel crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,76% hasta US$ 91,66 el barril, su nivel más alto en tres semanas. Mientras, el crudo estadounidense WTI avanza un 0,88%, hasta los US$ 84,6 el barril.

FN