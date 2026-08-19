El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y explicó los alcances de la flexibilización de los créditos en dólares, una medida con la que el gobierno busca canalizar parte del ahorro de los argentinos hacia la inversión local, aunque descartó un salto inmediato del financiamiento en moneda extranjera. “¿Anticipamos que va a haber un boom de créditos en dólares? No, para nada”, aseguró durante una conferencia organizada por la fundación FIEL, donde además analizó la inflación, la actividad económica, el frente cambiario y el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía argentina.

Créditos en dólares: el riesgo que advierten los economistas detrás de la nueva norma del BCRA

Bausili explicó que el escenario internacional afecta a la Argentina por distintos canales. Por un lado, una menor expansión de los principales socios comerciales puede debilitar la demanda de exportaciones argentinas; por otro, la suba de los precios de la energía puede trasladarse a la inflación local a través de mayores costos internacionales. A eso se suma el riesgo de que tasas más altas en el mundo desvíen capitales desde mercados emergentes hacia activos considerados más seguros.

Según Bausili, la economía argentina está atravesando el shock externo provocado por el conflicto en Medio Oriente de una manera “muy diferente”

Pese a ese contexto, el presidente del Central sostuvo que la Argentina también se beneficia del incremento de los precios internacionales en sectores como energía y minería. “Nunca está bueno ser el ganador en un mundo que pierde, pero por lo menos el contexto de inversión en nuestro sector de energía y de minería nos da el beneficio de precio que observamos en esos productos”, afirmó durante su exposición, moderada por el economista jefe de FIEL, Daniel Artana.

El BCRA ve un crecimiento moderado, pero más sostenible

Al analizar la situación doméstica, Bausili sostuvo que la economía atraviesa un proceso de crecimiento “relativamente moderado”, aunque remarcó que se quebró la tendencia de estancamiento que, según señaló, había predominado entre 2011 y 2023. A diferencia de expansiones anteriores, destacó que el actual proceso está liderado por el sector exportador y se desarrolla en un marco de equilibrio fiscal y monetario.

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Para el titular del BCRA, esas características hacen que el crecimiento tenga mayores posibilidades de sostenerse en el mediano y largo plazo. “No hay en este proceso de expansión incentivos artificiales de corto plazo, sino más bien reformas estructurales que generan esta expectativa de que este proceso pueda expandirse y perdurar en el tiempo”, señaló.

Bausili también reconoció que la recuperación presenta una fuerte heterogeneidad entre sectores. Según explicó, algunas actividades crecen a gran velocidad mientras otras continúan rezagadas, aunque consideró que esa diferencia responde a una economía con menos restricciones y mayor margen para que cada sector evolucione de manera distinta. “Hoy lo que estamos viendo es que es la economía que se libera de estas restricciones y entonces el sector que crece, crece mucho más rápido, el sector que pierde en términos de actividad, por ahí pierde más de lo que perdía antes y en promedio toda la economía se mueve para arriba”, afirmó.

Bausili sostuvo que la economía atraviesa un proceso de crecimiento “relativamente moderado”

Bausili defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El funcionario también puso el foco en el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, al que definió como una iniciativa con una “ambición de institucionalidad muy atractiva para Argentina”. Según explicó, la propuesta busca concentrar a la autoridad monetaria en un objetivo primario: preservar la estabilidad de la moneda, en un contexto donde el sistema financiero local continúa siendo pequeño en relación con el tamaño de la economía.

El segundo eje apunta a eliminar el financiamiento directo al Tesoro. El presidente del BCRA cuestionó particularmente el mecanismo de adelantos transitorios, al señalar que fueron creados como respuesta a la crisis de 2002 pero luego se transformaron en una “canilla abierta automática”. “Hoy nosotros, según el marco de la Carta Orgánica actual, podríamos transferirle al Tesoro, solo si ellos nos lo piden, el equivalente al 80% de la base monetaria. Es un número bestial”, afirmó.

Qué impacto podría tener la reforma del Banco Central en la economía argentina

La propuesta también busca restringir qué utilidades puede girar el Banco Central al Tesoro y limitar su destino. Bausili cuestionó la práctica de distribuir ganancias contables surgidas de movimientos como la revaluación de letras intransferibles y explicó que el proyecto pretende que solo puedan transferirse utilidades “genuinas, líquidas y realizadas”, y que el Tesoro las utilice únicamente para cancelar deuda.

Otro de los cambios apunta a fortalecer la gobernanza del organismo. Bausili sostuvo que las actuales reglas dejan a las autoridades del Banco Central demasiado expuestas a presiones políticas y propuso hacer más difícil su remoción, mediante causales claras y una participación conjunta del Poder Ejecutivo y el Congreso. El quinto eje, agregó, busca cerrar la posibilidad de volver a retirar reservas mediante letras intransferibles sin una modificación legal.

Bausili: “Hoy nosotros, según el marco de la Carta Orgánica actual, podríamos transferirle al Tesoro, solo si ellos nos lo piden, el equivalente al 80% de la base monetaria. Es un número bestial”.

El BCRA flexibiliza los créditos en dólares, pero con límites

Bausili también explicó la lógica detrás de la nueva regulación sobre créditos en dólares y planteó que el objetivo es permitir que una mayor parte del ahorro en moneda extranjera pueda convertirse en inversión dentro de la Argentina. “La realidad práctica es que los argentinos ahorramos en dólares”, sostuvo, y consideró necesario crear canales para que esos fondos puedan ingresar al sistema financiero sin generar riesgos de descalce cambiario.

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La nueva norma permitirá que los bancos utilicen hasta un 15% de los depósitos en dólares para prestar a sectores que no sean exportadores. Por el momento, esos créditos solo podrán ser otorgados a personas jurídicas y estarán sujetos a requisitos prudenciales más exigentes, entre ellos una mayor exigencia de capital y ponderaciones de riesgo más estrictas.

La decisión de limitar esta flexibilización a las personas jurídicas también responde, según Bausili, al distinto tratamiento que la Justicia puede dar a los contratos según quiénes sean las partes. El titular del BCRA explicó que, cuando una deuda involucra a un banco y una empresa, la jurisprudencia ha considerado que se trata de dos actores que pactaron condiciones entre pares y que, por lo tanto, deben cumplirlas.

Según Bausili, “la realidad práctica es que los argentinos ahorramos en dólares”.

En cambio, señaló que ante movimientos macroeconómicos extremos hubo casos en los que la Justicia entendió que una persona humana se encontraba en una posición más débil frente a una entidad financiera y habilitó modificaciones sobre las condiciones originalmente acordadas. Para el Banco Central, esta diferencia jurídica implica un riesgo distinto para el sistema financiero y explica por qué, al menos en esta primera etapa, los nuevos créditos en dólares para sectores no exportadores estarán restringidos a empresas.

Bausili descartó que la medida vaya a generar un “boom” inmediato de préstamos en dólares y sostuvo que el objetivo es habilitar operaciones que actualmente no se realizan por restricciones normativas.

Inflación, dólares y una señal de alerta para el Banco Central

Entre los ejemplos mencionó desarrollos inmobiliarios y pymes cuyos accionistas poseen activos en el exterior que podrían utilizarse como garantía. Además, anticipó que la flexibilización podría mejorar la competencia por las tasas de interés, tanto para quienes toman crédito como para los ahorristas que mantienen depósitos en dólares.

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