Durante las últimas horas, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la recuperación de la actividad económica en el país se encuentra avanzando a un ritmo menor al esperado, encontrando obstáculos como expectativas negativas y experiencias de crisis anteriores.

"La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría", expresó durante un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza, donde se encontraba acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo, al hablar de la reactivación económica.

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El presidente del BCRA explicó que junto a las variables económicas se encuentra un componente vinculado con el comportamiento de empresas y consumidores que puede condicionar las decisiones de inversión y habló sobre un posible "miedo o estrés postraumático" provocado por las sucesivas crisis que atravesó el país.

"El miedo o estrés postraumático es un elemento que domina las transiciones en Argentina", expresó el funcionario y advirtió que se trata de uno de los principales desafíos de la gestión y que está presente "en todos los niveles de la economía".

Bausili indicó que el miedo y la percepción negativa lleva a empresas y otros agentes económicos a adoptar estrategias defensivas ante eventuales cambios en el escenario y posibles crisis, por lo que terminan asumiendo costos adicionales para protegerse en lugar de ampliar su producción.

El funcionario también habló sobre el funcionamiento del sistema financiero actualmente y las dificultades que se encuentran para transformar el ahorro privado en financiamiento para la actividad productiva, considerando que el Gobierno busca impulsar el crédito a partir de un cambio en el comportamiento de los ahorristas, quienes trasladaron parte de sus fondos desde depósitos en plazo fijo en pesos hacia cuentas en dólares.

"Queremos que el ahorro de los argentinos se canalice en el sistema financiero para que haya crédito disponible", explicó en línea con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló de sacar los dólares del colchón. No obstante, señaló que los bancos no muestran gran predisposición: "No están desesperados por prestar".

El mensaje se dio luego del anuncio del equipo económico de este jueves, donde indicaron que los bancos pueden destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento, orientándolo a empresas con garantías vinculadas a la generación de divisas mediante exportaciones, aunque indicó que la medida es "aún restrictiva".

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El objetivo del Gobierno a través de sus medidas es que mayor proporción del ahorro privado, gran parte que había permanecido antes fuera del sistema, pueda canalizarse hacia proyectos productivos y beneficiar a ciertos sectores, como infraestructura y construcción, con mayor disponibilidad de crédito.

Bausili también habló sobre el futuro y aseguró que habrá más desregulación económica para competir y dólares suficientes para enfrentar adversidades de cara a las elecciones de 2027. A su vez, espera que crecimiento de todos los sectores de la economía y agregó: "Las empresas están mucho más libres, aunque en esa libertad, algunos se pueden ir mucho más fuertes para arriba y otros mucho más fuertes para abajo".

El encuentro con empresarios para charlar sobre el balance de gestión del BCRA y las perspectivas financieras fue organizada por la Bolsa de Comercio mendocina. Entre los principales reclamos y preocupaciones de los empresarios de la provincia se encuentra la distorsión de tasas, la presión impositiva y la pérdida de competitividad con países vecinos.

AS /EM