El Gobierno endureció los requisitos para que los jueces puedan seguir en sus cargos después de los 75 años

El Poder Ejecutivo oficializó la Resolución 384/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que modifica de manera sustancial el proceso que estaba vigente desde 2024, mediante el cual los magistrados y fiscales federales solicitan una prórroga de cinco años para permanecer en funciones una vez alcanzado el límite constitucional de los 75 años. A partir de ahora, la medida busca ordenar un mecanismo que en los últimos años quedó atravesado por amparos, medidas cautelares y disputas judiciales.

Según la normativa vigente, al cumplir 75 años, los jueces necesitan un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, para continuar en sus funciones.

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MV