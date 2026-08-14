Créditos en dólares: el riesgo que advierten los economistas detrás de la nueva norma del BCRA

La nueva normativa del Banco Central sobre los créditos en dólares abrió un interrogante central para las empresas que no generan ingresos en esa moneda: cómo conseguirán las divisas necesarias para devolver los préstamos. El tema fue analizado por Santiago Llull y Guillermo Barbero en Ronda de Economistas, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El debate se concentra en el funcionamiento del mercado cambiario y en los riesgos que podría generar una mayor circulación de créditos y depósitos en dólares. Mientras Llull puso el foco en el mecanismo para recuperar las divisas al momento del vencimiento, Barbero advirtió sobre la creación de dólares sin respaldo dentro del sistema financiero.

El problema de cómo devolver los dólares

Para Santiago Llull, existe una contradicción entre permitir que los bancos otorguen créditos en dólares y las restricciones que enfrentan las empresas para acceder posteriormente a esas mismas divisas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Hay una incongruencia muy grande, de cómo puedo, te doy los dólares y te los presto, pero no te los dejo comprar", planteó el analista de inversiones. El interrogante aparece especialmente cuando comienzan a vencer los préstamos y las compañías necesitan conseguir los dólares para devolverlos.

Según Llull, una alternativa sería que las empresas pudieran adquirir las divisas en un mercado oficial cuando se trate de créditos que deben ser devueltos en dólares. De lo contrario, consideró que el esquema incorpora un costo adicional.

"Me he contado con liquidación, por ende tengo no solamente la tasa que me vas a cobrar de dólares, sino un costo implícito de cómo voy a recuperar esos dólares", señaló.

El riesgo de generar dólares sin respaldo

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, puso el foco en otro aspecto de la medida: el riesgo asociado a una expansión del crédito en dólares en un sistema que no puede emitir esa moneda.

"Nosotros no podemos emitir dólares", recordó Barbero. En ese sentido, advirtió que un aumento de los préstamos y depósitos en moneda estadounidense puede generar una mayor circulación de divisas dentro del sistema sin un respaldo equivalente.

"Esa creación secundaria de divisa, que no la tenemos respaldada, remember el corralito, me parece que es altamente riesgosa", sostuvo el economista.

Para Barbero, el esquema debería incorporar límites que reduzcan ese riesgo. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de establecer restricciones sobre determinados créditos en dólares.

Empresas que no generan dólares

El principal punto de discusión aparece cuando los préstamos están destinados a empresas que no reciben ni generan dólares. En esos casos, las compañías pueden obtener financiamiento en moneda extranjera, pero posteriormente deben conseguir las divisas para afrontar el vencimiento.

Barbero remarcó que esas empresas tampoco tendrían actualmente la posibilidad de acceder libremente al mercado de dólares para resolver esa obligación. "No tienen posibilidad tampoco de acceder al mercado de los dólares", señaló.

Desde su perspectiva, el problema está relacionado con el nivel de desarrollo actual del mercado cambiario. "Creo que no está tan fluido el mercado de los dólares, no lo vemos tan fluido como para permitir que entre un actor nuevo a ese mercado", afirmó.

Una medida que podría requerir otro escenario económico

El debate entre los economistas también planteó una cuestión temporal: si la economía argentina se encuentra preparada actualmente para ampliar este tipo de operaciones o si se trata de una herramienta que debería aplicarse más adelante.

Barbero consideró que el mercado todavía necesita mayor fluidez antes de incorporar nuevos actores en la demanda de dólares. "Me parece que es para una instancia mucho más adelante de nuestra economía", sostuvo.

La discusión, sin embargo, se da mientras el Gobierno busca avanzar con herramientas que le permitan ampliar el financiamiento en dólares. El desafío será determinar cómo funcionará el mecanismo cuando llegue el momento de devolver las divisas y qué impacto tendrá sobre el mercado cambiario.