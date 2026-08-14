Ciberdelitos: Estados Unidos habilita a empresas privadas a contraatacar a los hackers

Los ataques de ransomware y otros ciberdelitos se convirtieron en una de las principales amenazas para empresas, organismos públicos e infraestructura crítica. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista y corresponsal desde Estados Unidos Norman Powell explicó el alcance de la nueva estrategia impulsada por Donald Trump.

La medida incorpora un cambio relevante en la respuesta estadounidense: empresas privadas podrán participar en operaciones de contraataque contra ciberdelincuentes, en coordinación con organismos del Estado. La decisión también despierta preocupación por una posible escalada internacional de los conflictos en el ciberespacio.

La ofensiva de Estados Unidos contra los ciberdelincuentes

La Casa Blanca apunta especialmente contra los ataques de ransomware y otras operaciones dirigidas contra empresas e instituciones públicas para exigir rescates. "A ese tipo de delito es al que le apunta el gobierno de Estados Unidos", explicó Norman Powell.

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La principal novedad de la estrategia es que las empresas privadas podrán participar activamente en los contraataques. "Lo que ha hecho Trump es dar luz verde para que las empresas privadas puedan ahora contraatacarlos a estos delincuentes", señaló el corresponsal.

Hasta ahora, estas operaciones estaban principalmente en manos de organismos estatales. "Antes lo hacía solamente la inteligencia del gobierno o, si no, también fuerzas militares. Pero ahora van a entrar a jugar las empresas privadas", detalló Powell.

El esquema, sin embargo, no supone que las compañías actúen por su cuenta. "Van a trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Interior", explicó, mientras que la ejecución quedaría a cargo de un grupo seleccionado de empresas privadas.

El riesgo de una escalada global en el ciberespacio

La nueva política genera preocupación por sus posibles efectos internacionales. "Hay mucha preocupación de que esto cree realmente mayores problemas mundiales en el ciberespacio", advirtió Powell.

El periodista recordó que China y Rusia ya permiten desde hace tiempo que compañías privadas participen en operaciones de este tipo. Por eso, una intensificación de la ofensiva estadounidense podría desencadenar una respuesta de otros actores. "Hay temor de que si se intensifican las acciones estadounidenses, pueda crear una reacción mundial y crear un caos", sostuvo.

El riesgo excede el robo de información o el secuestro de cuentas personales. La infraestructura crítica también está expuesta: "La cuestión cibernética ahora está asociada con los sistemas eléctricos, con los sistemas de agua potable, con prácticamente todo lo que funciona en este mundo", alertó Powell.