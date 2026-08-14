Martín Caparrós y los secretos de la crónica: cómo escribir para atrapar al lector

La crónica periodística busca contar hechos y situaciones desde una mirada capaz de ir más allá de la noticia inmediata. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista y especialista en periodismo narrativo Paula Bistagnino analizó los principales consejos de Martín Caparrós para construir historias, observar la realidad y utilizar las palabras como herramienta periodística.

La Fundación Gabo publicó gratuitamente un libro surgido de los talleres de escritura periodística que Caparrós dicta desde hace años. El material propone pensar la crónica como un género que requiere atención, información y una mirada propia para transformar situaciones cotidianas en relatos capaces de perdurar.

Observar, comprender y encontrar una historia

La Fundación Gabo publicó gratuitamente un libro surgido de los talleres de escritura periodística que Martín Caparrós dicta desde hace años. Para Bistagnino, se trata de una oportunidad para acercarse a uno de los grandes referentes de la crónica latinoamericana.

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"La crónica es una manera de contar cosas que quizás no son noticia", explicó. El cronista, según esta mirada, debe observar aquello que todos ven pero que nadie se detiene a mirar. "La palabra no muestra. La palabra construye, evoca, reflexiona, sugiere. Esa es su ventaja", destacó.

Para Bistagnino, una buena crónica debe sobrevivir al paso del tiempo: "Una buena crónica no vence el tiempo, es duradera". Por eso, no alcanza con transmitir una noticia: debe aportar información, contexto, personajes, escenas y clima para que el lector pueda comprender un momento histórico.

La observación también implica estar atento a aquello que puede convertirse en una historia. "Un periodista, si está informado, si está atento, si está observando, encuentra las historias en general", sostuvo al recordar cómo una frase escuchada por Rodolfo Walsh dio origen a Operación Masacre.

El comienzo, la mirada y el poder de las palabras

Uno de los puntos centrales de Caparrós es el inicio de la crónica. "Las primeras líneas de un texto no son una introducción. Es un contrato de lectura y es un acto de seducción comercial", señaló Bistagnino. En la sobreinformación, el comienzo debe lograr que el lector quiera continuar.

La periodista recomendó pensar en escenas, personajes y acciones, pero también utilizar datos concretos: "Las descripciones no son descripciones de adjetivos, no son descripciones calificativas, son descripciones con datos".

Otro aspecto clave es la primera persona. "No hay un texto no escrito en primera persona en la crónica. Porque siempre es una mirada", explicó. Para Bistagnino, la neutralidad absoluta no existe: "Puede existir la objetividad, que vos estés basado en datos, pero no existe tal cosa como la neutralidad".

Finalmente, destacó el valor de escribir con claridad. "El periodismo es servicio, entonces es intentar que el otro entienda". Y resumió una de las claves fundamentales del oficio: "Escribir sencillo para que se entienda". Porque una buena crónica puede conseguir, incluso, que alguien termine interesado en un tema que inicialmente no le importaba.