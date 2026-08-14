España extiende hasta 2030 la vida de la central nuclear de Almaraz y abre la puerta a revisar el apagón nuclear

La continuidad de la energía nuclear volvió a quedar en el centro del debate en España luego de que el Gobierno decidiera extender el funcionamiento de la central de Almaraz, en Extremadura. La medida modifica el calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares y reabre la discusión sobre el futuro de esta fuente de generación eléctrica.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista desde España Marcelo Molina explicó los motivos detrás de la decisión y las dudas que genera el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas.

Almaraz seguirá operativa hasta 2030

El Gobierno español oficializó el aplazamiento del cierre de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, que estaba previsto para 2027. La medida extiende su funcionamiento, en principio, hasta 2030 y podría abrir la discusión sobre el futuro de las otras cuatro centrales que permanecen activas en el país.

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Según explicó Marcelo Molina, "esta fue una noticia que se conoció hoy, publicada en el boletín oficial, y es una noticia importante porque hay un calendario previsto de un apagón nuclear para España, previsto para el año 2035".

El plan vigente contempla el cierre progresivo de las cinco centrales nucleares actualmente en funcionamiento, con el objetivo de reemplazarlas por otras fuentes de generación eléctrica. Sin embargo, la decisión sobre Almaraz evidencia las dificultades que enfrenta ese proceso.

"La idea era ir apagándolas de a poco, para ser reemplazadas por otras tecnologías", señaló Molina, quien remarcó que el proyecto genera resistencia política y social.

El debate por el futuro de la energía nuclear

Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan el cierre es el peso que tiene actualmente la energía nuclear en el sistema eléctrico español. "Hay mucha gente que se opone, entre ellos los partidos de la oposición, porque dicen, bueno, a ver, vamos a cerrar eso que hoy aporta el 20% de la energía del sistema, ¿y con qué lo vamos a reemplazar?", explicó. Molina advirtió que sustituir esa generación no resulta sencillo: "No es tan fácil".

La extensión de Almaraz también podría tener un efecto más amplio. De acuerdo con el periodista, un cuerpo asesor integrado por especialistas evaluó la situación antes de que el Gobierno anunciara la prórroga.

"El gobierno hoy, vía boletín oficial, anunció entonces que esa central, en principio, va a seguir activa hasta el 2030 y se abre también un camino para renegociar de alguna manera el cierre de las otras 4 que quedarían en el calendario", concluyó Molina.

La decisión, así, no sólo posterga tres años el cierre de Almaraz: también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cuánto tiempo España podrá sostener su generación nuclear.