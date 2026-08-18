YPF permite comprar y vender sus acciones desde la app

Los interesados en invertir en YPF podrán hacerlo de una manera más accesible, ya que los usuarios de App YPF podrán comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado.

“Con esta nueva funcionalidad, YPF se convierte en la primera compañía del mundo en permitir la compra y venta de sus propias acciones desde su propia aplicación, llevando el acceso al mercado de capitales a una plataforma que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos”, indicó la empresa en un comunicado.

Para la compra de acciones desde la app, el usuario deberá tener activo el perfil de remuneración de saldo en cuenta.

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Según la petrolera, “la incorporación de esta funcionalidad es posible gracias a la alianza estratégica entre YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios de App YPF y sumar nuevas alternativas dentro del ecosistema financiero de la aplicación”.

El cambio de las acciones

A principios de agosto, YPF implementó el cambio de valor nominal (split) de sus acciones ordinarias registradas en la Caja de Valores S.A., en una relación de 10 acciones por cada acción existente.

Como resultado de esta operación, por cada acción de YPF que tenía una accionista, recibió 9 adicionales, totalizando 10 acciones. Este martes 18 de agosto, la acción de YPF se ubica en los $8.060.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Antes del split, Marín había señalado que los inversores iban a tener que entre “tomar un café o comprar una acción".

LM