YPF no venderá su negocio de agro y busca convertirlo en una empresa independiente

Finalmente, YPF desistió de convertir en una empresa independiente a su división YPF Agro y habilitar el ingreso de capital privado por hasta el 50% del capital y decidió mantener la unidad dentro de la compañía. La decisión fue confirmada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la presentación de los resultados correspondientes al segundo trimestre. La decisión se da luego de la venta de Metrogas.

YPF vendió su participación en Metrogas a Edenor por US$ 780 millones: la estrategia detrás del negocio energético

El ejecutivo explicó que el proceso para incorporar capital privado no tuvo éxito y que las propuestas recibidas no resultaron convenientes para la compañía. “Como el proceso no fue exitoso y era realmente muy difícil desprendernos del negocio, decidimos cambiar el rumbo. La propuesta que habíamos pensado para un inversor privado no resultó conveniente”, señaló Marín durante la llamada con inversores.

El origen de la idea y el por qué de mantener la unidad dentro de la compañía

En julio de 2025, la petrolera estatal había anunciado que buscaría constituir una sociedad y vender el 50% de YPF Agro a un socio del sector agroindustrial. El inversor seleccionado asumiría la gestión operativa, mientras que la petrolera conservaría la mitad del capital, la marca y la provisión exclusiva de combustibles.

Sin embargo, con el correr de los meses, la búsqueda no generó el interés esperado y la compañía decidió cancelar el proyecto. “Resolvimos sacar a YPF Agro de (el área de) downstream y ubicarla bajo otra vicepresidencia, la de Nuevas Energías, para darle un mayor foco”, explicó Marín. El ejecutivo agregó que la compañía trabaja en mejorar la eficiencia del negocio y anticipó: “Vamos a crear una nueva compañía, YPF Agro, que será 100% propiedad de YPF”.

Actualmente, YPF Agro no es una empresa independiente, sino una unidad de negocios de la petrolera dedicada a abastecer al sector agropecuario. Su oferta incluye combustibles, lubricantes, semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, insumos biológicos, servicios tecnológicos y asesoramiento técnico.

YPF busca generar 45.000 puestos de trabajo por el desarrollo de Vaca Muerta

Durante la apertura del "Foro de Inversiones Vaca Muerta -Energía y Real Estate", realizada este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Marín sostuvo que el despegue de la actividad en Vaca Muerta de los últimos años fue porque "cambiaron los incentivos" a partir de 2024, aseguró que las inversiones que hará la compañía en los próximos tres años serán "impresionantes" y que de esa forma generará cerca de 45.000 puestos de trabajo directos e indirectos solo en la provincia de Neuquén.

En ese sentido, remarcó que "los incentivos desde el 2014 al 2023 no eran los correctos para que se desarrollara Vaca Muerta" y en ese período el área tuvo "un crecimiento reemplazando el convencional, sin infraestructura".

"Al haber incentivos correctos y una ley como el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), se da una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica muy importante", puntualizó.

Marín planteó que el desafío inmediato es escalar la actividad a una velocidad inédita. “Los próximos 4 años tenemos que multiplicar por 8 esa operación”, afirmó al referirse al crecimiento esperado de Vaca Muerta y a los resultados operativos de YPF.

Asimismo, enumeró una serie de proyectos que definió en su conjunto como "transformacionales", como la construcción del VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur), la planta de separación de gas en Neuquén, "cuatro veces más grande que la que existe en el país" y una refinería en Río Negro equivalente al 70% de la de La Plata".

La venta de Metrogas

Marín se refirió además a la reciente decisión de YPF de vender su participación en Metrogas, operación por la cual el directorio aceptó la oferta de Edenor.

El CEO de la empresa explicó que la petrolera no podía mantener esa participación por las normas de defensa de la competencia y recordó que, cuando YPF adquirió Metrogas, el Estado autorizó transitoriamente la operación. “En el 2028 termina el Plan Gas e YPF tenía que salir de Metrogas. Es una cuestión legal”, sostuvo.

Respecto de la elección de Edenor como comprador, indicó que el proceso fue conducido por Citi y que participaron cerca de veinte interesados. Según Marín, la propuesta de Edenor resultó la más conveniente frente al resto de las ofertas y calificó la operación como “una muy buena compra”.

FN