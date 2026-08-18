A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de agosto

El martes 18 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.832,75 para la compra y $1.793,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

Seis de diez argentinos se endeudaron en el último semestre: la mayoría usó crédito para cubrir gastos básicos

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 18 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 18 de agosto cerró a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de agosto

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 18 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.296,59 para la compra este martes 18 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

Pese a la baja de retenciones, el agro aportaría más de US$ 4.600 millones en 2026

Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.665 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 18 de agosto

Por su parte, el dólar blue cerró hoy, martes 18 de agosto, en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.