Pese a la baja de retenciones, el agro aportaría más de US$ 4.600 millones en 2026

El agro aportaría US$ 4.613 millones por retenciones durante 2026, prácticamente el mismo monto que el año pasado, pese a que durante todo este año rigen alícuotas más bajas para las principales cadenas agrícolas. La explicación está en el aumento de los volúmenes exportados, que permitiría compensar la menor carga tributaria por cada tonelada vendida al exterior.

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La estimación corresponde a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y comprende a las seis principales cadenas del sector: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. Frente a los US$ 4.665 millones aportados en 2025, la recaudación proyectada implica una disminución de apenas 1% interanual.

El monto, de todas formas, permanece considerablemente por debajo de los registros de 2021 y 2022, cuando los derechos de exportación de estos complejos dejaron US$ 8.373 millones y US$ 9.101 millones, respectivamente, en un contexto de elevados precios internacionales de los commodities agrícolas. En contrapartida, la cifra prevista para este año se encuentra 50% por encima del mínimo de 2023, atravesado por la histórica sequía.

La soja explicará la mayor parte de las retenciones

Una vez más, el complejo sojero será por amplio margen el principal aportante a la recaudación por derechos de exportación. La BCR proyecta que durante 2026 ingresarán US$ 3.275 millones provenientes de las ventas externas de poroto, harina, aceite y biodiesel, productos que continúan enfrentando las alícuotas más elevadas entre las principales cadenas agrícolas.

Muy por detrás aparece el maíz, con un aporte estimado de US$ 754 millones, seguido por el trigo, con US$ 324 millones. En tanto, el girasol dejaría US$ 158 millones; la cebada, US$ 79 millones; y el sorgo, US$ 22 millones.

La proyección se produce además en un escenario distinto al de buena parte de 2025. Durante todo 2026 se encuentra vigente la reducción permanente de las alícuotas de los derechos de exportación dispuesta el 7 de diciembre de 2025. Esto implica una menor recaudación por cada unidad exportada, pero la BCR sostiene que el incremento de los volúmenes vendidos al exterior compensaría esa reducción, permitiendo mantener prácticamente estable el aporte fiscal del sector entre un año y otro.

Las retenciones se desplomaron 51% en el primer semestre

La estabilidad prevista para el conjunto del año esconde, sin embargo, una fuerte diferencia entre ambos semestres.

Entre enero y junio, las seis principales cadenas del agro aportaron US$ 1.881 millones en derechos de exportación, una caída del 51% frente a los US$ 3.804 millones registrados durante el mismo período de 2025. Se trató del segundo monto más bajo de los últimos seis años para una primera mitad del año, únicamente por encima de los US$ 1.153 millones de 2023.

La BCR advirtió que la comparación está condicionada por los distintos esquemas de retenciones aplicados durante 2025, que modificaron el momento en el que los exportadores registraron sus ventas.

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Entre febrero y junio del año pasado estuvo vigente una reducción transitoria de las alícuotas, que incentivó una fuerte anticipación en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El mayor volumen declarado terminó compensando las menores tasas y precios y elevó la recaudación de la primera mitad de 2025, generando una base de comparación particularmente alta para este año.

A esto se sumó la eliminación transitoria de las retenciones de septiembre de 2025, que permitió registrar exportaciones sin pagar derechos hasta alcanzar un determinado cupo. Esa medida redujo la recaudación durante la segunda mitad del año pasado y, al mismo tiempo, adelantó operaciones que en condiciones normales podrían haberse declarado durante los primeros meses de 2026.

Esperan un fuerte repunte de la recaudación hasta diciembre

Este efecto comenzaría a revertirse durante la segunda mitad del año. La BCR proyecta que, entre julio y diciembre de 2026, el agro aportará US$ 2.731 millones por retenciones, a medida que se normalice el ritmo de registro de las ventas externas.

De concretarse, la cifra más que triplicaría los US$ 861 millones recaudados durante el segundo semestre de 2025 y permitiría cerrar el año con los US$ 4.613 millones previstos.

De esta manera, el resultado dejaría una particularidad para las cuentas públicas: el Estado recibiría prácticamente el mismo monto por retenciones que en 2025 aun con alícuotas permanentemente más bajas. Según la BCR, el crecimiento del volumen exportado por las principales cadenas agrícolas sería el factor que terminaría compensando la reducción de la presión tributaria sobre cada unidad comercializada.

FN