Por qué el campo argentino pide ser considerado un "súper RIGI" por sus inversiones

María Soledad Aramendi, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, analizó en diálogo con Canal E el clima que atraviesa el sector agropecuario argentino, marcado por la incertidumbre climática y por varios proyectos legislativos que impactan de lleno en la producción.

La dirigente repasó además las conclusiones del Congreso APRESIC 2026, realizado recientemente en Rosario, y adelantó cómo se prepara la región ante la llegada del fenómeno del Niño.

Un Congreso con fuerte participación del sector

Aramendi celebró el regreso de APRESIC a la provincia de Santa Fe, de donde surgió gran parte de la historia del encuentro, y destacó la amplia convocatoria de productores, técnicos, representantes gremiales y funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Según la dirigente, el evento permitió poner en valor al campo argentino en un contexto de cambios que, a su criterio, apuntan en una dirección positiva, con la mirada puesta en los acuerdos de exportación con el Mercosur y la Unión Europea.

Un vínculo con el Gobierno que necesita más diálogo

Consultada sobre la relación entre el campo y el Ejecutivo, Aramendi fue clara: "Se necesita mucha más conversación, mucho más vínculo en todos los órdenes", señaló, al advertir sobre asimetrías en algunas decisiones oficiales.

Como ejemplo, mencionó la intención del Gobierno de avanzar con el UPOV 91 en materia de ley de semillas, cuando desde el sector se reclama una normativa propia, adaptada a la realidad productiva local, antes de adoptar un estándar internacional.

El reclamo de un "súper RIGI" para el agro

Aramendi cuestionó que las inversiones extranjeras en minería y energía cuenten con incentivos específicos a través del RIGI, mientras el sector agropecuario no recibe un tratamiento equivalente. "El sector agropecuario en su conjunto pone 40.000 millones de dólares por campaña y es un súper RIGI", afirmó.

Para la dirigente, esa inversión genuina debería traducirse en beneficios similares a los que reciben otros sectores, algo que hoy no ocurre pese a las modificaciones recientes al régimen vigente.

Reforma tributaria y laboral, una deuda pendiente

Aramendi remarcó que el sector necesita con urgencia una reforma tributaria integral, que abarque los niveles nacional, provincial y municipal, además de avances en materia de reforma laboral. "Necesitamos oxigenar y dinamizar la economía", sostuvo.

La dirigente reconoció que el proceso de cambios impulsado por el Gobierno no será inmediato, aunque insistió en la necesidad de reducir el peso del Estado para favorecer la generación de empleo genuino en el sector privado.

Santa Fe se prepara ante el fenómeno del Niño

Sobre el impacto climático, Aramendi explicó que la provincia trabaja en conjunto con los municipios en planes de emergencia, con foco en el saneamiento de zonas urbanas y en el seguimiento de los excesos hídricos registrados el año pasado, cuando distintas localidades sufrieron inundaciones.

La dirigente detalló que ya tiene media sanción un proyecto de ley para destinar recursos y maquinaria ante este escenario, además de una aplicación que permitirá a los productores ofrecer lotes disponibles para trasladar hacienda desde las zonas de islas más expuestas.

Ley de Tierras y Ley de Manejo del Fuego, entre los temas pendientes

Consultada sobre la media sanción en el Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, Aramendi valoró que siempre existan límites provinciales a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque consideró razonable elevar el porcentaje permitido del 15% al 25%.

La dirigente fue especialmente crítica con la actual Ley de Manejo del Fuego: "Es una limitante atroz que hay que modificar", dijo, en referencia a la prohibición de vender o cambiar el uso de tierras quemadas por varias décadas.

Arrendamientos rurales y el pago en dólares

Sobre la eventual modificación de la Ley de Arrendamientos Rurales, Aramendi se mostró a favor de mayor libertad contractual entre privados, siempre que los acuerdos queden claramente establecidos por escrito.

La dirigente planteó además que los contratos deberían poder pactarse en dólares, ya que tanto los insumos como los granos se cotizan en esa moneda. "Los granos en Argentina que se cotizan en dólares deberían ser cobrados literalmente en dólares", explicó, para evitar la pérdida de recursos en el pasaje a pesos.