Se perdieron más de 16.400 empresas empleadoras en un año y la caída se aceleró en mayo

El entramado empresarial argentino volvió a mostrar señales de deterioro en mayo. La cantidad de empresas empleadoras del sector privado cayó 3,3% interanual, lo que significó la pérdida de 16.422 firmas respecto del mismo mes de 2025, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

En la era Milei cerraron 30.600 empresas y se perdieron 411.600 puestos de trabajo

En total, en mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado. Además, el retroceso no aparece como un fenómeno aislado: el indicador acumuló 27 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas y la dinámica se profundizó durante los últimos meses.

“Con esta caída de mayo, ya son veintisiete meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador”, señaló Politikon Chaco, que además destacó que “desde septiembre 2025 la velocidad de caída viene acelerando”. De hecho, la baja registrada en mayo fue la más pronunciada de todo ese período.

El relevamiento define como empresas empleadoras a las personas humanas o jurídicas que tienen al menos un trabajador declarado bajo la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Para delimitar el universo al sector privado formal, Politikon excluye a la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico.

Industria y comercio, entre los sectores más golpeados

El deterioro alcanzó a todos los grandes sectores analizados, aunque con diferentes magnitudes. La industria manufacturera registró la mayor caída relativa, con una reducción del 5,5% interanual y 2.639 empleadores menos.

El comercio, en tanto, retrocedió 4,4% y perdió 6.490 firmas, convirtiéndose en la actividad con la mayor reducción en términos absolutos. El agro cayó 2,6%, equivalente a 1.361 empresas, mientras que la construcción disminuyó 2,3%, con 456 empleadores menos. El resto de las actividades agrupadas mostró una contracción del 2,4%, equivalente a otras 5.476 firmas.

La caída también tuvo un alcance prácticamente generalizado a nivel territorial. De las 24 jurisdicciones del país, solamente Neuquén logró incrementar la cantidad de empresas empleadoras respecto de mayo de 2025: avanzó apenas 0,1%, con 13 firmas adicionales.

En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, con un derrumbe interanual del 16,1%. Entre las jurisdicciones con los descensos porcentuales más pronunciados también aparecieron Misiones (-8,9%), Tierra del Fuego (-8,2%), Catamarca (-7,6%) y Santa Cruz (-6,7%).

Por volumen, sin embargo, la mayor pérdida se produjo en la provincia de Buenos Aires, que contabilizó 4.786 empresas menos en un año, una contracción del 2,9%. Le siguieron Córdoba, con 2.664 firmas menos (-5,4%); la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 1.704 (-1,4%); y Santa Fe, que perdió 1.509 empleadores (-3,1%).

Las cuatro jurisdicciones concentran alrededor del 78% de las empresas del país, por lo que su evolución tiene un impacto decisivo sobre el resultado nacional.

Más de 30.000 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023

La fotografía se profundiza cuando el punto de comparación se lleva a noviembre de 2023, el mes previo al inicio del gobierno de Javier Milei. Desde entonces, el universo relevado por Politikon se redujo 6%, equivalente a 30.385 empresas empleadoras menos.

La construcción encabezó la caída relativa durante ese período, con una contracción del 9,3% y 2.033 firmas menos, seguida por la industria manufacturera, que retrocedió 8,1% y perdió 4.020 empleadores. El comercio bajó 5,6%, lo que representó una reducción de 8.408 firmas, mientras que el agro perdió 2.421 empleadores, una baja del 4,5%.

También en ese período Neuquén fue la excepción: registró 148 empresas más que en noviembre de 2023, una mejora del 1,7%. En cambio, seis provincias acumularon retrocesos de dos dígitos, con La Rioja (-19,1%), Catamarca (-14,2%) y Tierra del Fuego (-13,9%) a la cabeza.

En valores absolutos, Buenos Aires perdió 8.076 empresas desde noviembre de 2023; Córdoba, 4.796; CABA, 3.184; y Santa Fe, 3.043.

El impacto sobre el empleo registrado

Los datos sobre empresas se complementan con otro informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también sobre la base de información de la SRT, que amplía el análisis hacia la evolución del empleo y el tamaño de las empresas.

El CEPA contabilizó 30.633 empleadores menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, al pasar de 512.357 a 481.724, lo que equivale a un promedio de 33,5 empresas menos por día. El propio informe considera que esa contracción termina “reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”.

El número presenta una pequeña diferencia respecto de las 30.385 firmas contabilizadas por Politikon debido a que este último utiliza un universo específicamente delimitado al sector privado formal empleador, excluyendo, entre otros, a la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico.

Más allá de esa diferencia metodológica, ambos relevamientos muestran una tendencia similar. Según el CEPA, durante el período analizado la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó 4,18%, al pasar de 9.857.173 a 9.445.560. Esto representa 411.613 puestos de trabajo menos, un promedio de alrededor de 450 empleos diarios.

La industria manufacturera encabezó la pérdida en términos absolutos, con 97.312 trabajadores menos, seguida por la construcción (-80.399), transporte y almacenamiento (-72.480) y la administración pública (-72.312). En términos relativos, la construcción fue la actividad más afectada, con una contracción del empleo registrado del 16,8%.

Si se incorporan además los trabajadores de casas particulares —donde el CEPA identificó una pérdida adicional de 30.133 empleos registrados—, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 personas en noviembre de 2023 a 10.045.087 en mayo de este año. La diferencia asciende así a 441.746 puestos en dos años y medio.

El informe también muestra una particularidad en cuanto al tamaño de las empresas. El 99,78% de la reducción en la cantidad de empleadores se concentró en firmas con hasta 500 trabajadores, que registraron 30.565 casos menos. Sin embargo, al analizar dónde se produjo la mayor destrucción de puestos de trabajo, la situación se invierte: las compañías con más de 500 empleados explicaron el 61,02% de los empleos perdidos, con una reducción de 251.176 trabajadores.

De esta manera, los datos de mayo no sólo muestran que continúa disminuyendo el número de empresas privadas con trabajadores registrados, sino también que la contracción se extendió por casi todo el territorio y alcanza a sectores centrales como la industria, el comercio y la construcción, al tiempo que la pérdida de empleadores convive con una reducción significativa del empleo formal.

FN