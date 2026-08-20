A pesar del repunte de junio, los salarios registrados no le pudieron ganar a la inflación en el primer semestre

A pesar de la suba en junio por encima del IPC, los salarios registrados no pudieron superar a la inflación en el primer semestre de 2026. Por otra parte, los ingresos "en negro" marcaron una performance positiva.

El promedio de los salarios en junio tuvo un incremento de 2,9% mensual, ubicándose por encima de la inflación de 1,9%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El crecimiento mensual se debe a subas de 1,9% en el sector privado registrado, 3,4% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

El salario mínimo llegó a $376.600 en agosto y volvió a quedar por debajo de la inflación mensual

En el acumulado del primer semestre, el índice de salarios aumentó 18,5% con respecto al mismo período de 2025. En el sector registrado, el incremento de 15,5% quedó por debajo de la inflación de 16,8%, debido a aumentos de 14,5% en el sector privado y 17,6% en el sector público. En el sector privado no registrado, el aumento fue de 29,4%.

En la comparación interanual, el indicador de salarios tuvo un avance de 35,7% y también le ganó a la inflación, que marcó 33,5%.

Con respecto a junio de 2025, los salarios del sector privado y el sector público quedaron por debajo de la inflación, ya que se incrementaron 29,6% y 30,1%, respectivamente. Por el contrario, el ingreso en el sector privado no registrado superó ampliamente a la inflación, con 59,5% de aumento.

Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso, opinó que dato de salarios deja tres señales. La primera es que "la convergencia sectorial se consolida: los tres segmentos registrados (privado, público y total) se ubican ya en torno al 29-30% interanual, en línea con la desinflación del IPC".

La segunda señal, según el economista, es el salto del sector público (+3,4% mensual), que "recuperó movimiento luego de estar por debajo de la evolución del IPC".

En cuanto a la tercera señal, Amerio marcó que el privado registrado (+1,9% mensual) "profundiza su desaceleración por tercer mes consecutivo (4%, 2%, 1,9%), señal de debilitamiento del bolsillo privado. El no registrado, por su parte, sigue liderando empujado por el rezago metodológico".

Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager TMF Group Argentina señaló la desaceleración en el ritmo mensual de los aumentos en el sector privado registrado "permite a las empresas empezar a trabajar con una dinámica salarial más moderada, aunque sigue siendo necesario revisar con frecuencia presupuestos de nómina y estrategias de compensación".

Y agregó en relación con el promedio de los salarios: "Para una compañía, especialmente una internacional que necesita proyectar costos laborales en Argentina, el promedio general no alcanza: la referencia más útil es la evolución del segmento en el que efectivamente opera y contrata. En el sector privado registrado, la suba acumulada fue de 14,5% en el primer semestre, frente al 18,5% del índice general. Esa diferencia muestra que las compañías necesitan cruzar la evolución salarial con su sector, convenios, perfiles críticos y política de beneficios para poder proyectar de forma más precisa el costo de su nómina".

Mosquera destacó que la evolución de los últimos meses también muestra un cambio de ritmo: en el sector privado registrado los salarios aumentaron 4% en abril, 2% en mayo y 1,9% en junio. En ese sentido, "si esta moderación se consolida, para las empresas puede traducirse en una mayor capacidad para anticipar el costo de contratación y de mantenimiento de sus equipos. Esa previsibilidad es especialmente importante para compañías globales que comparan costos y condiciones entre distintos mercados antes de decidir dónde ampliar sus operaciones".

Convocatoria al Consejo del Salario

El Gobierno nacional convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que participarán de una sesión plenaria ordinaria en busca de actualizar el piso establecido como salario base que regirá para el resto del 2026 y parte del 2027.

El llamado fue publicado en el Boletín Oficial del jueves 20 de agosto, a través de la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta medida cuenta con la firma de la presidenta alterna, Claudia Silvana Testa.

El Salario Mínimo Vital y Móvil es el sueldo mínimo oficial que se establece para los trabajadores. En agosto registró un incremento del 1,12% respecto al valor del mes anterior, llegando a los $376.600, según lo indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

LM / EM