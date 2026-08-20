Chaco podría tener hasta 500 kW subsidiados en verano: qué cambiará en las boletas

El acuerdo político alcanzado entre el Gobierno nacional y las provincias del Norte Grande empieza a mostrar qué impacto concreto podría tener sobre las facturas de electricidad de los chaqueños. Si el nuevo régimen finalmente avanza, Chaco podría contar con hasta 500 kilovatios subsidiados durante los meses de verano, frente a un esquema que el año pasado contemplaba un límite menor.

Así lo explicó el vocal de Secheep, Germán Perelli, quien destacó la negociación iniciada para establecer un tratamiento energético diferencial para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas. El funcionario aclaró que el mecanismo todavía debe completar las instancias necesarias para su implementación, pero consideró que representaría un cambio importante para la región.

“Claramente es una reparación histórica que todo el Norte Grande necesita”, sostuvo Perelli al defender un esquema que busca equiparar el reconocimiento que actualmente reciben las provincias alcanzadas por el régimen de zonas frías.

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Hasta 500 kW subsidiados en los meses de más calor

La propuesta contempla dividir el año en distintos bloques según el comportamiento del consumo eléctrico. De acuerdo con lo explicado por Perelli, entre diciembre y abril el límite subsidiado podría ascender hasta los 500 kilovatios. Para los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en tanto, el esquema planteado establecería un tope de 300 kilovatios subsidiados.

El cambio sería significativo respecto del sistema aplicado anteriormente. “Cambia bastante el esquema que teníamos el año pasado, que era de hasta 300 kilovatios en verano y 150 en algunos meses del otro bloque. El incremento en el componente de subsidio es muy importante”, explicó a Radio Libertad.

La definición toma como fundamento la fuerte estacionalidad que presenta el consumo eléctrico en Chaco. Según los datos aportados por Secheep a la discusión con Nación, la demanda comienza a crecer considerablemente en diciembre y alcanza sus niveles más elevados durante enero, febrero y marzo.

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En los últimos años, además, las temperaturas extremas comenzaron a extenderse hasta abril, lo que llevó a las provincias del Norte a solicitar que ese mes también sea contemplado dentro del período de mayor cobertura.

Uno de los argumentos centrales del planteo regional es que las condiciones climáticas obligan a los hogares norteños a utilizar mucha más electricidad durante el verano. “Las altas temperaturas en el Chaco hacen que no sea un lujo, sino una necesidad el tema de la refrigeración”, señaló Perelli.

Desde Secheep aportaron estadísticas sobre temperaturas y evolución de la demanda y las cruzaron con información de otras provincias, entre ellas Corrientes y Formosa, donde se observan patrones similares.

La lógica del reclamo es trasladar a las zonas cálidas un criterio comparable al utilizado para las regiones frías: así como las bajas temperaturas generan una mayor necesidad de gas para calefaccionarse, el calor extremo incrementa inevitablemente el uso de electricidad para refrigerar los hogares.

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Quiénes tendrían que hacer un trámite

Perelli aseguró que los usuarios que actualmente ya cuentan con subsidios energéticos no deberían volver a inscribirse en caso de que se implemente el nuevo esquema. “Los que ya tienen el subsidio no van a tener que hacer nada. Ya tienen el beneficio y, obviamente, se implementará este descuento”, explicó.

La situación es diferente para quienes cumplen con las condiciones para acceder al subsidio pero nunca realizaron la inscripción correspondiente. Según las estimaciones mencionadas por el funcionario, alrededor de 100.000 chaqueños estarían en condiciones de recibir el beneficio y actualmente no lo hacen por no haberse registrado.

Por esa razón, Secheep prevé mantener las campañas destinadas a incentivar la inscripción de usuarios potencialmente alcanzados.

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La posibilidad de ampliar los consumos subsidiados apareció después de la reunión entre el Gobierno nacional y representantes del Norte Grande, donde se alcanzó un consenso para revisar el esquema energético aplicado a las provincias de temperaturas extremas.

El gobernador Leandro Zdero había presentado el entendimiento como un avance sobre un reclamo histórico de la región. Ahora comienza una etapa técnica y normativa en la que deberá definirse cómo se instrumentará el beneficio, cuáles serán sus condiciones definitivas y cuándo comenzará a aplicarse.