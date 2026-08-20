Stellantis activa modo "recalculando" y disminuye la producción en Córdoba: qué dice el comunicado detrás del ajuste

La automotriz Stellantis anunció lo que en los hechos es una reducción de la producción de pick ups en su planta cordobesa y lo hizo eligiendo cuidadosamente la palabra "adecuación". A partir del mes que viene, la fábrica de Ferreyra bajará el ritmo de fabricación de la Fiat Titano y la RAM Dakota, aunque el comunicado oficial de la empresa evita en todo momento hablar de recorte o achicamiento.

El texto difundido por la compañía describe al Polo Industrial Ferreyra como "un eslabón estratégico para Stellantis en Sudamérica" y destaca sus "30 años de trayectoria" y las "sostenidas inversiones en tecnología, innovación y desarrollo de talento". La empresa remarca además que la planta atraviesa "una de las transformaciones más relevantes de su historia", en referencia a la inversión de 380 millones de dólares destinada al hub de pick ups y a una nueva planta de motores para el propulsor Multijet 2.2, cuya producción arrancaría a comienzos de 2027.

Sin embargo, el párrafo final del comunicado es el que deja entrever el verdadero motivo del ajuste: la empresa habla de que Ferreyra "adecúa sus procesos productivos" en línea con "la evolución de la demanda en los mercados interno y externo". Es decir, ventas que caen puertas adentro y exportaciones que no logran despegar.

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Fuentes del sector, consultadas al margen del comunicado, confirmaron que se trata efectivamente de un recorte en la producción, aunque la fabricación del Fiat Cronos, uno de los modelos más vendidos del mercado local, no tendría, por ahora, ajustes.

Un comunicado que administra noticias no tan buenas

Llama la atención que, pese al freno productivo, Stellantis eligió cerrar su texto con un mensaje de continuidad: "mantiene su confianza en la evolución de la demanda y reafirma su compromiso de largo plazo con la industria automotriz y con el desarrollo productivo de la Argentina". Es un lenguaje que busca despegar la decisión coyuntural del compromiso inversor de fondo, aun cuando ambas cosas conviven en el mismo comunicado.

La medida se da en un contexto donde no es la única automotriz que ajusta. Ford recortará la producción de su pick up Ranger desde octubre, mientras que Peugeot (también de Stellantis) redujo su actividad a un turno único en su planta de El Palomar desde mayo. Renault y Volkswagen, por su parte, trabajan a media máquina por inversiones en marcha para nuevos modelos, y General Motors retomó la producción a mes completo pero con jornadas más cortas.

Los números explican el clima: entre enero y julio los patentamientos de 0km cayeron 12,8% interanual, pero la caída en la venta de autos de fabricación nacional fue mucho más pronunciada, del 40,9%, mientras los vehículos chinos que hace un año no llegaban al 2% del mercado ya representan el 15%. En el plano externo, las exportaciones apenas crecieron 1,6% respecto de 2025, un año que ya había cerrado con una caída del 10%. El resultado combinado: la producción automotriz nacional cayó 18% en lo que va de 2026.