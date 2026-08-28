RDEco: proponen refinanciar a los endeudados para recuperar el crédito y reactivar el consumo

El debate sobre el FGS y la posibilidad de utilizarlo para refinanciar deudas puso en discusión cómo reincorporar al sistema financiero a millones de personas que quedaron fuera del crédito. En Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Carlos Burgueño, Pedro Gaite, Santiago Llull y Santiago Asiain analizaron distintas alternativas para abordar la morosidad y recuperar el consumo.

Mientras Burgueño planteó la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para refinanciar deudas, Gaite cuestionó el mecanismo y puso el foco en las condiciones que ofrecen los bancos. “La mayor herejía es el multiplicador”, sostuvo, en una discusión que también alcanzó a las tasas de interés, la carga impositiva y el poder de mercado del sistema financiero.

Las alternativas para refinanciar deudas y reducir la morosidad

Para abordar la mora, Gaite propuso actuar sobre las condiciones que ofrecen los bancos. “Vos le facilitás a los bancos mecanismos para que licúen la tasa o la sobretasa de interés y puedan renegociar deudas que tienen sus clientes a plazos mayores”, sostuvo.

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También apuntó contra la carga impositiva: “Argentina, te están cobrando el IVA sobre la mora o sobre la tasa de interés que le cobrás al incobrable. Una locura”.

Asiain advirtió sobre el poder de mercado de bancos y billeteras virtuales y cuestionó la desregulación de las tasas. “Los bancos tienen poder del mercado. Lo mismo que las billeteras, porque por más que haya competencia, tienen público cautivo”, afirmó.

Según Asiain, ese poder permitió aplicar tasas elevadas que terminaron aumentando la morosidad: “El libre mercado, en el caso del sistema financiero, choca con lo que es capacidad de fijar precios”.

Refinanciar deudas para recuperar el consumo

Pedro Gaite sostuvo que la prioridad debería ser reincorporar a quienes quedaron excluidos del crédito tradicional. “Solucionar, insisto, primero, el problema del sistema financiero. Hacer que más gente vuelva, o sea, vuelva a jugar al partido”, explicó.

Su propuesta consiste en refinanciar a quienes están en mora para que puedan regularizar su situación. “Al que está en mora cuatro, cinco, vuelva con una refinanciación. Vuelva a estar dentro del partido”, señaló.

Santiago Llull destacó que la morosidad también tiene un impacto macroeconómico. “Es un problema sistémico y macroeconómico, porque dificulta muy seriamente la reactivación de la economía”, afirmó.

Además, remarcó que el problema de fondo continúa siendo el deterioro de los ingresos: “En definitiva acá hay un problema serio de ingresos”.

Gaite coincidió en que el crédito puede ser un motor de recuperación y recordó una experiencia previa: “Un factor clave fue el crédito que se despertó en ese momento”.