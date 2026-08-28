De “se la afanaron” a prestarla: la contradicción de Javier Milei con los fondos de los jubilados

El Gobierno anunció esta semana que utilizará hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar créditos hipotecarios a través de los bancos. La medida vuelve a poner en discusión el destino de los fondos previsionales y contrasta con las críticas que Javier Milei realizó en los últimos años contra los gobiernosanteriores que utilizaron esos recursos de los jubilados para otros fines.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El mecanismo contempla que el FGS coloque esos recursos en los bancos para que las entidades otorguen nuevos créditos hipotecarios. El Gobierno sostiene que la medida busca ampliar el acceso a la vivienda, pero los requisitos de ingresos dejan fuera a buena parte de los trabajadores y a los jubilados que perciben haberes medios.

Nuevos créditos con fondos del Anses: quiénes pueden acceder y cuáles son sus requisitos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el ejemplo difundido para el programa, un crédito para financiar el 75% de una vivienda valuada en unos US$106.667 tendría una cuota inicial cercana a $865.000. Para acceder, el grupo familiar debería demostrar ingresos mensuales de alrededor de $3,46 millones.

La diferencia con los ingresos previsionales es amplia. El haber mínimo de un jubilado, sumado al bono de 70 mil pesos, llega a unos 482 mil. Es decir, representa apenas una parte del ingreso requerido para acceder al crédito. También quedan lejos de ese piso quienes perciben el salario mínimo, que en agosto ronda los $376.600.

La comparación también puede hacerse con la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso necesario para que un hogar no quede por debajo de la línea de pobreza. Según el último dato del INDEC, una persona adulta necesitó alrededor de $506.000 mensuales, mientras que una familia de cuatro integrantes requirió $1,56 millones para cubrir sus necesidades básicas. En ese contexto, los $3,46 millones de ingresos familiares exigidos para acceder al crédito hipotecario equivalen a más del doble de lo que necesita una familia tipo para superar la línea de pobreza. Además, la CBT no contempla el alquiler de la vivienda, por lo que el ingreso necesario para un hogar que alquila es aún mayor.

El punto central de la discusión es el origen de los recursos. El FGS fue creado para administrar activos destinados a respaldar al sistema previsional. Ahora, parte de ese dinero será canalizado hacia los bancos para financiar préstamos hipotecarios.

Qué había dicho Milei sobre los fondos previsionales

La decisión adquiere otro significado al recordar una declaración de Milei de mayo de este año. Durante una entrevista con el canal de streaming Carajo, el Presidente defendió la necesidad de mejorar las jubilaciones y explicó por qué, según su visión, no había recursos suficientes.

“Nosotros consideramos que las jubilaciones tienen que ser más altas, ¿cuál es el problema?, que no tenemos la plata. Porque se la afanaron”, sostuvo.

En la misma entrevista, Milei cuestionó además el uso que distintos gobiernos hicieron de los recursos previsionales y mencionó particularmente la eliminación de las AFJP.

El escenario actual plantea una diferencia: el Gobierno no utiliza el FGS para aumentar el gasto previsional, sino que habilita que esos recursos sean colocados en bancos para financiar créditos destinados a familias con ingresos elevados.

Después de la polémica con Milei en la ORT, Bullrich visitó un colegio y habló de “dejar ser libres” a los alumnos

El antecedente de los créditos del Banco Nación a funcionarios

La discusión sobre el destino de los recursos públicos se da además después de que trascendieran créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la plataforma ¿Cuánto Deben?, al menos nueve personas vinculadas a La Libertad Avanza registraron préstamos hipotecarios por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.

Entre los casos mencionados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Emiliano Mongilardi, director por el Estado en YPF; y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. También figura Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”, director nacional de Comunicación Digital.

El caso derivó en un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por Esteban Paulón, quien solicitó explicaciones sobre las condiciones de esos préstamos y si se aplicaron excepciones a las reglas previstas para personas políticamente expuestas.

El debate, entonces, no pasa solo por si el Estado debe utilizar el FGS, sino por para quién se utilizan esos recursos. Mientras Milei cuestionó en el pasado que la plata de los jubilados fuera destinada a otros objetivos, ahora una parte de esos fondos será utilizada para facilitar el financiamiento hipotecario a través del sistema bancario. Y los propios jubilados, en muchos casos, quedan lejos de cumplir los requisitos para acceder a esos créditos.