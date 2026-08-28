Laura Fogar juró como diputada en medio de cambios internos en Primero Chaco

Laura Karina Fogar juró este viernes como diputada provincial del Chaco y comenzó formalmente el mandato que se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2029. La legisladora ingresó en reemplazo de Magda Ayala, quien renunció a su banca para retomar sus funciones al frente de la Municipalidad de Barranqueras.

La asunción se concretó durante la Sesión Especial N° 8 de la Cámara de Diputados, luego de que una Comisión de Poderes analizara sus antecedentes y emitiera el correspondiente dictamen. Fogar es escribana, oriunda de Presidencia Roque Sáenz Peña, e integró la lista de Primero Chaco en las elecciones provinciales.

Por qué asumió Fogar pese a ocupar el cuarto lugar de la lista

Aunque Fogar figuraba en el cuarto lugar de la nómina, detrás de Ariel Ledesma, la cobertura de la vacante se realizó de acuerdo con el criterio de paridad de género, por lo que correspondía que la banca dejada por Ayala fuera ocupada por otra mujer de la lista.

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Luego del juramento, la nueva diputada planteó que asumirá la función con "respeto, convicción" y responsabilidad. "Mi compromiso es fácil de expresar y grande de cumplir: trabajar para la ciudadanía chaqueña en su conjunto", señaló.

Su llegada modifica nuevamente la integración de Primero Chaco, espacio que había logrado representación legislativa con Ayala y Atlanto Honcheruk y que ahora atraviesa discusiones sobre su continuidad y su posicionamiento dentro de la Cámara.

Honcheruk anticipó su salida del Interbloque

Horas antes de la asunción, Atlanto Honcheruk confirmó que no continuará formando parte del Interbloque que actualmente integra y adelantó que Primero Chaco mantendrá durante septiembre una reunión para definir su futuro político.

El diputado reconoció que existen diferencias entre quienes conformaron el espacio. "No estamos peleados, pero hay un distanciamiento", sostuvo, y afirmó que después de las elecciones provinciales quedó pendiente una instancia de "autocrítica" y discusión interna.

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Honcheruk también señaló que pretende concentrarse en la construcción de otra alternativa hacia adelante. "Yo quiero algo distinto para la provincia del Chaco. No quiero el pasado ni el presente", manifestó, y estimó que las definiciones podrían conocerse durante la segunda quincena de septiembre.

Magda Ayala volvió a la Municipalidad de Barranqueras

El movimiento legislativo comenzó con la decisión de Magda Ayala de dejar la Cámara de Diputados y regresar a la Intendencia de Barranqueras, cargo para el que había sido electa antes de asumir como legisladora provincial.

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A dos días de su regreso al Ejecutivo municipal, Ayala anunció una recomposición salarial acumulada del 12,55% para los trabajadores de Barranqueras, mediante aumentos del 3% mensual entre agosto y noviembre, además de una suba del 21,39% en el concepto de Refrigerio desde septiembre.

De esta manera, la jura de Fogar completa el reemplazo institucional provocado por la renuncia de Ayala, aunque se produce al mismo tiempo que Primero Chaco comienza a discutir su reorganización política y legislativa tras los cambios entre sus principales referentes.