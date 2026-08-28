Corrientes negocia el traspaso de escuelas técnicas y 19 CDI parados por Nación

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Jorge Meza, trazó un panorama sobre la infraestructura provincial y confirmó el fuerte impacto de los recortes dispuestos por el Gobierno nacional. Según detalló el funcionario, la administración central tomó la decisión de suspender la gran mayoría de los proyectos previstos para el territorio correntino.

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"El Gobierno nacional tomó la decisión de suspender, dar de baja, a la gran mayoría de obras que tenían proyectadas en lo que hace a la provincia de Corrientes", explicó Jorge Meza, al dar cuenta del escenario de parálisis que afecta a diversas licitaciones e intervenciones viales y civiles en la región.

Obras exceptuadas y negociación por la transferencia de proyectos

Dentro del conjunto de obras que la Nación garantizó continuar y finalizar figura la autovía sobre la Ruta Nacional 12 (travesía urbana de la capital), la cual fue reactivada en julio tras las gestiones del Ejecutivo provincial.

A esta se añaden la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Corrientes —cuya ejecución demandará hasta dos años más— y la ampliación de la red cloacal en Paso de la Patria.

En paralelo, la Nación negocia transferir al fuero provincial un paquete de obras inconclusas que abarca escuelas técnicas y aproximadamente 19 Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

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En declaraciones a Radioactividad, Meza indicó que los equipos técnicos evalúan los costos para que la provincia "asuma el compromiso de concluir con estas obras" con recursos propios, favorecida por la "buena sintonía" institucional tras la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.

Plan de drenaje por El Niño y concesión de rutas

En el plano local, la cartera de Obras Públicas junto a Vialidad Provincial avanza en tareas preventivas para mitigar las lluvias del fenómeno de El Niño, ejecutando mantenimiento de puentes, alcantarillado y canales.

En la capital, se pusieron en marcha 550 metros de colectores pluviales en el barrio Santa Rosa y se proyecta la licitación de 370 metros de ductos en la calle Borgatti.

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En relación con la red vial, el ministro destacó la licitación nacional adjudicada para el mantenimiento de la Ruta Nacional 12 (entre los kilómetros 700 y 1200) y las gestiones para que la nueva firma concesionaria se haga cargo del Corredor Belgrano, que conecta la Ruta 16 con el Puente General Manuel Belgrano. Asimismo, la provincia analiza convenios para administrar otros tramos nacionales mediante la delegación formal de facultades.