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Una chef chaqueña conquistó el Prix Baron B con sabores de El Impenetrable

Alina Ruiz, de Castelli, ganó la edición 2026 del prestigioso certamen gastronómico. Su propuesta combinó cabrito, productos de elaboración propia y técnicas vinculadas con la cocina tradicional del norte argentino.

Alina Ruiz, de Castelli, ganó la edición 2026 del prestigioso certamen gastronómico
Alina Ruiz, de Castelli, ganó la edición 2026 del prestigioso certamen gastronómico | Gentileza
Gabriel Bobis
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La cocina del interior chaqueño tuvo este jueves una consagración nacional. Alina Ruiz, chef de Anna Restaurante de Campo, fue elegida ganadora del Prix Baron B – Édition Cuisine 2026, una distinción que reconoce proyectos gastronómicos por su identidad, calidad y relación con el territorio.

La final se desarrolló en el Faena Art Center, en Buenos Aires, donde Ruiz se midió con las propuestas de Alcanfor, de Villa Crespo, y Crujiente, de Ushuaia. Los tres finalistas tuvieron que preparar sus platos en vivo y presentar ante el jurado la historia, el concepto y el trabajo que sostiene cada emprendimiento.

La representante chaqueña llegó a esa instancia con una propuesta construida desde Anna Restaurante de Campo, ubicado en Finca Don Miguel, en la zona de Juan José Castelli y próximo al Impenetrable chaqueño. Allí, la cocina está estrechamente relacionada con la producción del propio establecimiento: parte de los alimentos proviene de la huerta, los corrales y el monte nativo.

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El plato que llevó a Chaco a lo más alto

Para competir en la definición, Ruiz preparó un “Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe”, un plato elaborado a partir de ingredientes regionales y pensado para reflejar el recorrido de los alimentos desde su origen hasta la mesa.

La propuesta puso en primer plano el cabrito, la producción rural y los saberes gastronómicos del norte argentino, con una mirada que combina técnicas contemporáneas con recetas y formas de aprovechamiento transmitidas históricamente en la región.

La elección estuvo a cargo de un jurado presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero. Además de la ejecución de los platos, los especialistas evaluaron aspectos como la identidad de los proyectos, su relación con productores locales, la sustentabilidad y el impacto que generan en sus comunidades.

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Una trayectoria que volvió al origen

Ruiz cuenta con más de 15 años de experiencia en gastronomía y parte de su recorrido profesional estuvo ligado a Neuquén y Río Negro. En los últimos años volcó esa experiencia a un proyecto que recupera productos, técnicas y sabores del territorio chaqueño.

El premio conseguido en Buenos Aires colocó así a Anna Restaurante de Campo y a la gastronomía de Chaco en una de las principales vidrieras culinarias del país, con una propuesta nacida lejos de los grandes centros urbanos y construida alrededor de los ingredientes y la identidad del Impenetrable.

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