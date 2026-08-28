Una chef chaqueña conquistó el Prix Baron B con sabores de El Impenetrable

La cocina del interior chaqueño tuvo este jueves una consagración nacional. Alina Ruiz, chef de Anna Restaurante de Campo, fue elegida ganadora del Prix Baron B – Édition Cuisine 2026, una distinción que reconoce proyectos gastronómicos por su identidad, calidad y relación con el territorio.

La final se desarrolló en el Faena Art Center, en Buenos Aires, donde Ruiz se midió con las propuestas de Alcanfor, de Villa Crespo, y Crujiente, de Ushuaia. Los tres finalistas tuvieron que preparar sus platos en vivo y presentar ante el jurado la historia, el concepto y el trabajo que sostiene cada emprendimiento.

La representante chaqueña llegó a esa instancia con una propuesta construida desde Anna Restaurante de Campo, ubicado en Finca Don Miguel, en la zona de Juan José Castelli y próximo al Impenetrable chaqueño. Allí, la cocina está estrechamente relacionada con la producción del propio establecimiento: parte de los alimentos proviene de la huerta, los corrales y el monte nativo.

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El plato que llevó a Chaco a lo más alto

Para competir en la definición, Ruiz preparó un “Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe”, un plato elaborado a partir de ingredientes regionales y pensado para reflejar el recorrido de los alimentos desde su origen hasta la mesa.

La propuesta puso en primer plano el cabrito, la producción rural y los saberes gastronómicos del norte argentino, con una mirada que combina técnicas contemporáneas con recetas y formas de aprovechamiento transmitidas históricamente en la región.

La elección estuvo a cargo de un jurado presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero. Además de la ejecución de los platos, los especialistas evaluaron aspectos como la identidad de los proyectos, su relación con productores locales, la sustentabilidad y el impacto que generan en sus comunidades.

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Una trayectoria que volvió al origen

Ruiz cuenta con más de 15 años de experiencia en gastronomía y parte de su recorrido profesional estuvo ligado a Neuquén y Río Negro. En los últimos años volcó esa experiencia a un proyecto que recupera productos, técnicas y sabores del territorio chaqueño.

El premio conseguido en Buenos Aires colocó así a Anna Restaurante de Campo y a la gastronomía de Chaco en una de las principales vidrieras culinarias del país, con una propuesta nacida lejos de los grandes centros urbanos y construida alrededor de los ingredientes y la identidad del Impenetrable.