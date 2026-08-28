UNICEF midió las condiciones de vida de niños y adolescentes: cómo quedaron las provincias del NEA

El lugar donde nace y crece un niño todavía marca diferencias importantes en la Argentina y el Nordeste se mantiene entre las regiones con mayores desafíos. Un nuevo informe de UNICEF muestra que las cuatro provincias del NEA terminaron 2025 por debajo del promedio nacional en el índice que combina condiciones socioeconómicas, educación, salud y situaciones de violencia.

El estudio “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia” creó un Índice Provincial de Niñez que va de 0 a 1, donde los valores más altos representan condiciones relativamente más favorables. El promedio del país se ubicó en 0,630.

Dentro del NEA, Corrientes obtuvo el mejor resultado, con 0,537, seguida por Misiones, con 0,523. Más atrás aparecen Chaco, con 0,436, y Formosa, con 0,349, que registró el indicador más bajo entre las 24 jurisdicciones relevadas.

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La comparación también deja a la vista la distancia que todavía separa al nordeste de las provincias mejor posicionadas. Tierra del Fuego encabezó el índice con 0,820, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 0,809, mientras que varias jurisdicciones patagónicas volvieron a concentrarse en la parte superior de la medición.

Chaco mejoró entre 2016 y 2025

La ubicación actual de Chaco, sin embargo, cuenta solamente una parte de la historia. Al observar la evolución durante la última década, UNICEF identificó a la provincia como la jurisdicción que más avanzó en todo el país entre 2016 y 2025.

El dato resulta relevante porque Chaco continúa entre los distritos con menores valores del índice, pero al mismo tiempo mostró el mayor progreso respecto de su punto de partida. UNICEF también señaló avances significativos en Misiones, además de Salta y Entre Ríos.

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A nivel nacional, la tendencia de la última década fue mayormente positiva: 22 de las 24 jurisdicciones terminaron 2025 con un valor superior al registrado en 2016. Esto implica que hubo mejoras generalizadas, aunque las brechas territoriales continúan siendo importantes.

En el caso del NEA, esa diferencia puede verse con claridad: aun con el progreso de Chaco y Misiones, ninguna de las cuatro provincias alcanzó el promedio nacional de 0,630. Corrientes, la mejor posicionada de la región, quedó casi diez puntos centesimales por debajo de esa referencia.

Educación y salud, entre los principales desafíos

El índice reúne diferentes aspectos que condicionan el desarrollo de niños y adolescentes. UNICEF analiza condiciones materiales de los hogares, educación, salud y violencia, además de indicadores vinculados con embarazos en niñas menores de 15 años, una problemática que puede estar relacionada con situaciones de abuso y vulneración de derechos.

Según el organismo, educación y salud aparecen entre los desafíos más extendidos entre las provincias, mientras que los indicadores socioeconómicos mostraron cierta recuperación durante el período estudiado, aunque persisten fuertes diferencias entre jurisdicciones.

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“El lugar donde una niña o niño vive continúa asociado con diferencias considerables en sus condiciones materiales, sus oportunidades educativas, sus resultados sanitarios y las situaciones de violencia”, explicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina.

Para UNICEF, el objetivo del nuevo indicador no es únicamente construir un ranking provincial, sino ofrecer una herramienta que permita determinar dónde se concentran las mayores brechas y qué políticas requieren ser reforzadas. El informe tendrá actualización anual y el organismo convocó a los gobiernos provinciales a adherir a un Compromiso por la Niñez y la Adolescencia.