Juan Pablo Valdés viajará a París con Javier Milei para promocionar el potencial forestal de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que formará parte de la delegación oficial encabezada por el presidente Javier Milei en la Argentina Week, cumbre internacional de negocios que se llevará a cabo en París entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre.

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El mandatario provincial detalló que la participación correntina se logró tras gestiones diplomáticas para visibilizar los recursos locales en los mercados internacionales.

"Es algo que venimos trabajando con los embajadores, de tener la posibilidad en esta Argentina Week un panel netamente forestal, donde vamos a promocionar toda la potencia de nuestra provincia", afirmó Valdés, al destacar que la mirada global se enfoca cada vez más en la capacidad productiva del territorio correntino.

Inversiones estratégicas en Virasoro e Ituzaingó

Durante su anuncio, el titular del Ejecutivo ponderó la reciente confirmación de la primera planta industrial de Mass Timber del país, que será instalada en Gobernador Virasoro por la firma Cambium Build.

La iniciativa requerirá un desembolso superior a los 20 millones de dólares y ocupará un predio de 4.800 metros cuadrados destinado a la fabricación de madera de ingeniería de alto valor agregado y componentes para la construcción sostenible, como la madera contralaminada (CLT).

Llega el equipamiento para el armado de la primera planta de Mass Timber en Corrientes

En la misma línea, Valdés recordó la proyección del megaproyecto foresto-industrial de la empresa Arpulp SA en la localidad de Ituzaingó.

Con una inversión estipulada en 2.000 millones de dólares para la construcción de una planta de pasta celulósica, el desarrollo industrial prevé la creación de aproximadamente 13.000 puestos de trabajo entre contrataciones directas e indirectas.

Agenda internacional y delegación federal

Esta misión comercial representa el segundo viaje internacional conjunto entre el gobernador correntino y el jefe de Estado nacional, tras haber integrado la comitiva oficial a la ciudad de Nueva York en marzo pasado.

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En la capital francesa, la agenda institucional estará concentrada entre la noche del miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. La comitiva nacional estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y una nómina de más de diez gobernadores de diversas regiones del país.