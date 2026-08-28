Pavimentaron el acceso a una planta maderera para potenciar el polo forestal en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró las obras de pavimentación del acceso al Complejo y Planta Industrial de la firma Zozzoli S.A., establecimiento dedicado al procesamiento integral de la madera en la ciudad de Santo Tomé. La infraestructura vial busca fortalecer el perfil logístico del polo forestoindustrial y acompañar la generación de empleo en el interior provincial.

Corrientes negocia el traspaso de escuelas técnicas y 19 CDI parados por Nación

El acto contó con la participación del intendente local, Augusto Suaid, ministros del Gabinete provincial, legisladores y el presidente de la compañía, Daniel Zozzoli.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la articulación público-privada para apuntalar el agregado de valor a la materia prima. "Es un gusto estar en Santo Tomé para dar fe de las políticas de largo plazo y del compromiso de un Gobierno provincial que tiene muy en claro el rumbo del desarrollo", afirmó Valdés.

Inversión privada e impacto en el empleo joven

En su intervención, el titular del Ejecutivo provincial remarcó que el asentamiento de emprendimientos industriales representa una vía directa para contener la demanda laboral local. "Las oportunidades para nuestros jóvenes son el mayor desafío que tenemos hoy por delante", sostuvo Valdés en referencia al impacto productivo de la fábrica de la firma Zozzoli S.A., cuya puesta en marcha definitiva es inminente.

Una chef chaqueña conquistó el Prix Baron B con sabores de El Impenetrable

Por su parte, el jefe comunal de Santo Tomé, Augusto Suaid, celebró el acompañamiento del Gobierno provincial a las inversiones radicadas en la zona. "No solo estamos inaugurando un acceso, estamos habilitando un nuevo camino y nuevas oportunidades para los santotomeños. Tenemos que abrazar a los inversores que vienen a generar empleo", ratificó el intendente.

Proyección exportadora y detalles técnicos de la obra

El presidente del grupo industrial, Daniel Zozzoli, explicó que la elección de Corrientes obedeció al potencial de sus recursos forestales y a las condiciones para la inversión a largo plazo. "Queremos que el producto que sale de Santo Tomé salga al mundo. Estas son las obras que necesitamos los empresarios, que el Gobierno nos acompañe con infraestructura", señaló el directivo.

Fenómeno de El Niño: Nación transfirió bienes de la Aduana de Corrientes y Misiones para asistencia social

La obra vial contempló la pavimentación de 400 metros de calzada adaptada para tránsito pesado, ejecutada íntegramente con recursos del Tesoro provincial.

Los trabajos incluyeron el ensanche del tramo, el recambio de tubos de alcantarillado, la adecuación de cunetas para el escurrimiento pluvial, tareas de acondicionamiento de banquinas y la delimitación de una zona de estacionamiento para camiones y operarios.