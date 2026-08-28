FODIN 2026: cómo postular proyectos de inversión industrial en Corrientes

El Gobierno de Corrientes, a través del Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN), puso en marcha la primera convocatoria oficial de 2026 para la presentación de proyectos de inversión productiva. La medida busca seleccionar e incentivar iniciativas privadas orientadas a promover, diversificar y consolidar el mapa industrial en todo el territorio correntino.

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El plazo para la postulación de propuestas se encuentra abierto desde este viernes 14 y se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre, a las 12 horas. Una vez finalizada la recepción, los equipos técnicos iniciarán la etapa formal de evaluación y selección de las carpetas presentadas.

Ejes de financiamiento y beneficiarios alcanzados

Los proyectos productivos que soliciten asistencia financiera bajo esta herramienta deberán encuadrarse en cuatro modalidades operativas: Aportes No Reintegrables (ANR) para inversión tecnológica en procesos y productos; asistencia para la contratación de nuevo personal; subsidio de tasas de interés en créditos bancarios de inversión industrial; y cobertura para costos de relocalización de plantas industriales.

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La convocatoria está dirigida a personas humanas o jurídicas, Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y asociaciones de colaboración que acrediten emprendimientos en el sector industrial o de servicios vinculados. El objetivo prioritario abarca la generación, expansión o modernización de la capacidad instalada, la manufactura o la obtención de nuevos procesos que optimicen de forma comprobable el desarrollo empresarial.

Modalidades de presentación física y virtual

El instrumento financiero —creado por la Ley Provincial N° 5.684— es administrado operativamente por la Gerencia de Fideicomisos del Banco de Corrientes SA. Las carpetas pueden entregarse de forma presencial de 8 a 13 horas en sobres cerrados en la sede de Corrientes Capital (Lavalle 415) o en cualquiera de las sucursales del interior provincial.

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Asimismo, se habilitó la vía digital enviando la documentación escaneada en formato PDF y debidamente firmada en todas sus hojas a las casillas institucionales habilitadas ([email protected], [email protected] y [email protected]). El reglamento completo y las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en el portal oficial (www.fodin.com.ar).