Peter Thiel llega al Congreso: exponen tres periodistas de PERFIL

Este viernes 28, de las 10 a las 15 horas, la Cámara de Diputados de la Nación celebrará una audiencia para intentar desarmar el misterio de Peter Thiel en Argentina. El objetivo es indagar los motivos de la estadía del tecnomagnate -que fue invitado al evento- en Argentina, su relación con el Gobierno y los eventuales riesgos ecológicos vinculados a eventuales datacenters de IA. Tres periodistas de Perfil estarán entre sus expositores.

Entre los expositores estáran Diego Fernández Slezak, director del Laboratorio de IA Aplicada, Natalia Zuazo, politóloga y periodista, Tomás Borovinsky, teórico político, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Pablo Serdán, abogado, Emilse Garzón: periodista de tecnología , Ariel Goldstein, sociólogo, Gil Durán (virtual, desde Estados Unidos): periodista, autor de The Nerd Reich, Rocco Carbone, investigador CONICET, Juan Luis González, periodista político de Perfil, Valeria Di Croce, Nicolás Lantos, periodista, Giselle Leclercq: periodista de política de Perfil, Santiago Siri y Agustino Fontevecchia, director digital de Editorial Perfil.

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