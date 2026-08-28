RDI: aseguran que “hubo un pacto entre Milei y el kirchnerismo” porque el peronismo acompañó 175 de 177 pliegos

El Senado aprobó 177 pliegos durante la gestión de Javier Milei y, según el análisis del periodista Antonio Riccobene en Ronda de Investigación por +Perfil, el dato más relevante es el respaldo que recibieron desde el bloque peronista.

De acuerdo con la información de Antonio Riccobene, el peronismo acompañó 175 de esas designaciones, una coincidencia que, a su entender, expone un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo en torno a la conformación del Poder Judicial: “Nadie quiso salir a explicar demasiado el voto de conjunto que tuvieron. La explicación que dan en off, que dejan trascender, es bueno, no son pliegos que corresponden a Milei”.

Asimismo, agregó que muchos de esos procesos se habían iniciado antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia. “Muchos de los concursos ya habían sido antes de que llegara Javier Milei al gobierno, muchos pliegos también pertenecían a otros gobiernos, no podemos obstruir por obstruir, es un poco el planteo que dan”, planteó.

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Los 175 pliegos y el acuerdo político entre el Gobierno y el peronismo

Luego, manifestó que el nivel de coincidencia en las votaciones no puede analizarse únicamente como una consecuencia administrativa de concursos iniciados en gestiones anteriores: “A ver, sin dudas que hay un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, quedó expuesto una vez más en la jornada de ayer”.

A su vez, sostuvo que existe un entendimiento político en torno a las designaciones judiciales. “Lo que sí hay es un compromiso político de decir, con esto no se jode”, resaltó Riccobene en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese sentido, explicó que el peronismo cuenta con herramientas parlamentarias para bloquear iniciativas cuando existe una decisión política de hacerlo: “Porque uno que sigue los discursos de José Mayanz en el Senado, que sigue el comportamiento del bloque peronista, sabe que cuando quieren frenar una ley tienen las herramientas para hacerlo”.

También remarcó que el Gobierno no habría tenido dificultades para conseguir los votos necesarios en esta instancia. “Cuando quieren frenar la aprobación de ellos se necesitaba mayoría simple, el Gobierno en ningún momento tuvo en riesgo los votos”, expresó.

Según el periodista, detrás del acompañamiento aparece una discusión más profunda sobre el funcionamiento y la composición de la Justicia: “Lo que hay es una búsqueda de construyamos juntos nuestra justicia, porque bueno, es cierto que hay una gran cantidad de vacantes, que esas vacantes se tienen, que de alguna forma llenar, pero los nombres empiezan a ser repartidos”.

Los reparos del peronismo y los nombres que generaron debate

Por otro lado, mencionó algunos de los nombres que generaron reparos dentro del bloque peronista. Entre ellos, señaló a Víctor Pesino y su actuación vinculada con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “De los dos que puso reparo el peronismo es Víctor Pesino, que es el juez de la Cámara en lo laboral, que fue el que rescató la reforma laboral de Javier Milei, el que apoyó los puntos laborales del DNU 70”, destacó.

José Mayans y las tensiones internas del peronismo

Consultado sobre el rol de José Mayans y su relación con Cristina Fernández de Kirchner, describió al senador como un articulador dentro de las diferentes corrientes que conviven en el peronismo: “Bueno, Mayans quedó un poco como en el articulador en medio de todos los intereses que hay en el peronismo y también dentro de la propia interna peronista en el Senado”.

Además, recordó las recientes tensiones dentro del bloque. “Hace muy poco tiempo tuvo muchas rispideces con Anabel Fernández Sagasti y a partir de lo que contamos acá respecto de si ella podía votar o no, Cristina Fernández de Kirchner también con mucho malestar por cómo se había manejado el bloque peronista con respecto a la situación de su compañera de bancada”, expresó.