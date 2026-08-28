El periodista, Gabriel Levinas, pasó por la mesa de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, y analizó la relación de Javier Milei con el judaísmo, cuestionó el rol de la DAIA y planteó sus reparos sobre la utilización de determinados conceptos de la tradición judía por parte del Gobierno.

Gabriel Levinas recordó que conoció a Milei antes de su llegada a la política y explicó cómo fue creciendo su exposición pública: “Yo lo conocí a Milei hace muchos años, él venía de Intratables cuando empezó, y siempre me parecía un tipo desopilante, pero vendía, cuando él venía y hablaba subía la aguja, entonces lo seguían llamando y lo buscaban en todos los canales, y fuimos creando un golem”.

Asimismo, utilizó la figura del golem para explicar cómo, a su entender, los medios contribuyeron al crecimiento de Milei. “Y nosotros creamos un golem”. Sin embargo, aclaró que conserva una mirada particular sobre el presidente Javier Milei: “Pero a pesar de eso, no sé si la palabra es cariño exactamente, sino como una cierta compasión por él”, planteó.

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Levinas y el vínculo de Milei con el judaísmo

Por otro lado, contó que durante la pandemia compartió encuentros con Milei y que en esas conversaciones también surgieron cuestiones vinculadas con la economía y el papel de los judíos: “En un momento él habló de la economía, y la importancia, es decir, la predominancia, o que lo fuerte que eran los judíos en la economía mundial, la verdad que yo creo que, como él sabía que yo era judío, creo que lo dijo atenuadamente, pero no dejaba de tener de trasfondo esa idea de que los judíos manejan la economía”.

Las críticas por los vínculos con el antisemitismo

Levinas cuestionó especialmente el vínculo de Milei con Santiago Cúneo. “Cúneo es un personaje a todas luces antisemita, es un tipo horrible”. Y agregó: “Y, claro, tanto trabajar con Cúneo, y a Milei le importaban mucho las redes de comunicación, los chats, todas estas cosas, se empezó a poner nervioso, porque lo empezaron a acusar a él por estar con Cúneo durante un largo tiempo, no es que estuvo un mes”.

Según su relato, Milei posteriormente se acercó a un rabino y comenzó a profundizar en el judaísmo. Sobre la misma línea, describió aquel episodio con cautela: “Y el rabino le empieza a enseñar judaísmo y qué sé yo. Y a él se lo ve llorar en la pared”.

Sin embargo, puso en duda la autenticidad de algunas de esas manifestaciones: “Bueno, entonces él lloraba en la pared, en el muro de los lamentos, no quiero ser irrespetuoso, lloraba ahí, qué sé yo, y parecía también una cosa entre la sobreactuación y la genuinidad, depende cómo lo mirabas y cómo estabas vos para mirarlo. Pero no era seguro todo”.

La interpretación de Milei sobre el judaísmo

Uno de los puntos centrales de la intervención de Levinas fue su cuestionamiento a la manera en que Milei interpreta determinados conceptos de la tradición judía. En ese sentido, el periodista, en +Perfil, explicó que la tradición judía no se limita a la defensa de la propiedad privada: “Lo que está mal es que te cobren el 160%, el 250% cuando la inflación es del 2% y el Presidente mira para otro lado y dice que cada uno haga lo que quiera”.

Por eso, resumió su cuestionamiento con una pregunta: “Entonces, ¿qué parte del judaísmo él agarra? Solamente agarra la parte que a él le sirve para su política y deja de costado algunas otras cosas que si agarra eso tendría que agarrar también lo otro”.

Levinas apuntó contra la DAIA

También cuestionó el papel de la DAIA y su representación de la comunidad judía argentina. “La DAIA esa no representa la comunidad judía de la Argentina hace muchísimos años, no es de ahora. La DAIA se arroga la representación que no tiene”, expresó.

Y recordó cuál, a su criterio, debería ser su función histórica: “La DAIA tenía una sola función, que era luchar contra el antisemitismo. Para eso se creó. Mi viejo formó parte de eso”. En esa línea, sostuvo: “Pero la DAIA se ha confundido y cree que tiene que hacer las veces de la embajada de Israel”.