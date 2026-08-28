Juan Andrés Romanazzi volvió al programa de Osvaldo Quiroga, esta vez para hablar desde su faceta de dramaturgo y de un recorrido creativo que comenzó hace aproximadamente una década junto a Paula Mbarak. “Entendía que la escritura podía generar ese lazo que nos uniese durante mucho tiempo”, explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al recordar cómo se fue conformando un equipo que continúa trabajando unido.

A diez años de aquel comienzo, Romanazzi mantiene varios proyectos teatrales en marcha, entre ellos Las Promesas, Los Secretos y Las Despedidas. La continuidad aparece como una parte central de su manera de entender la creación, porque no piensa cada obra como una experiencia aislada sino como parte de un recorrido compartido.

“El tiempo, el amor y la muerte”

Una de sus primeras trilogías fue construida alrededor de tres temas que, para Romanazzi, condensan buena parte de las grandes preguntas humanas. “Es una trilogía que tiene como búsqueda hablar sobre los temas que creo que se pueden reducir: el tiempo, el amor y la muerte”, explicó.

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El dramaturgo considera que el teatro puede ofrecer un espacio para enfrentarse colectivamente a esas cuestiones. “Cómo la dramaturgia o cómo el teatro se puede hacer cargo, aunque sea un ratito, de eso para acompañar a quienes vienen a ver la escritura”, señaló.

Cuando Quiroga le marcó con humor que se trataba de tres temas difíciles, Romanazzi respondió desde la propia experiencia teatral. “Tres temas imposibles. Por suerte cuando la gente viene al teatro sucede que podemos contenernos en esa desilusión un poco”, expresó.

“Pensarnos en el tiempo con equipos”

La utilización de trilogías también responde a una decisión vinculada con su forma de trabajar. “Es básicamente por pensarnos en el tiempo con equipos”, afirmó Romanazzi, quien busca evitar la lógica de proyectos que se forman para una obra y desaparecen inmediatamente después.

La escritura se convierte así en una herramienta para prolongar los vínculos artísticos. Romanazzi piensa los textos junto a quienes los interpretarán y busca que actores, dramaturgia y puesta puedan madurar durante procesos más largos.

Los mitos griegos trasladados a la Argentina

Ese método también aparece en su nueva trilogía, De las veces que los mitos, desarrollada junto a Iván Moschner, Paula Mbarak y Laura Silva. “Tomamos algo de los mitos griegos para reversionarlos en nuestra Argentina más contemporánea”, contó sobre una propuesta que recupera personajes y conflictos de la tradición clásica.

En Las traiciones, Romanazzi trabaja particularmente con las figuras de Penélope, Ulises y Elena, pero las desplaza hacia un contexto reconocible para el espectador actual. El dramaturgo explicó además que esos personajes no aparecen separados de quienes finalmente los encarnarán: “Yo escribo también mucho para esos cuerpos que me acompañan”.

El arte frente a las heridas de la guerra

La conversación derivó también hacia la capacidad del arte para recuperar las experiencias humanas escondidas detrás de los grandes relatos bélicos. Romanazzi valoró especialmente esa posibilidad: “Me pareció muy hermoso que se pueda traer algo del pesar de las guerras”, sostuvo.

El dramaturgo celebró incluso que ese tipo de interrogantes pueda aparecer dentro de producciones destinadas a públicos amplios. “Qué suerte que el cine más comercial se ocupe de hablar de dónde venimos verdaderamente, de la muerte, de la guerra”, afirmó.

Detrás de las trilogías, los mitos y las historias que escribe, aparece así una misma preocupación: utilizar el teatro para acercarse a aquello que resulta difícil de explicar. Para Romanazzi, la escena puede convertirse durante un momento en un espacio colectivo desde el cual atravesar “el tiempo, el amor y la muerte” y volver a mirar las heridas que atraviesan a las personas.