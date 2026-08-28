Riesgo electoral: economistas advierten en RDEco por el impacto en los mercados y el crédito

El denominado “riesgo electoral” comenzó a ganar espacio tanto en el discurso oficial como entre los operadores financieros. Para Francisco Martinelli Massa, sociólogo y economista de CEPA, la decisión del Gobierno de volver a instalar esa discusión antes de las próximas elecciones tiene una intencionalidad política.

“Para mí no es inocente”, afirmó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Martinelli Massa recordó que el oficialismo ya había utilizado en anteriores procesos electorales el argumento de que una eventual victoria del kirchnerismo o del peronismo podía generar un deterioro de las variables financieras.

Empezar a discutir en términos electorales desde otro lugar

El economista consideró que las recientes referencias del ministro de Economía, Luis Caputo, al riesgo electoral pueden servir para anticipar una discusión que cobrará mayor intensidad durante el próximo año. “Es un poco la manera de cubrirse para el año que viene, empezar a discutir en términos electorales desde otro lugar”, explicó.

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Martinelli Massa relacionó esa estrategia con señales de deterioro en la valoración pública del Gobierno y mencionó una encuesta de ATLAS que habría registrado una caída en la confianza hacia Javier Milei. Desde su perspectiva, el oficialismo comienza a colocar el eventual impacto electoral como una variable capaz de explicar anticipadamente movimientos financieros.

El principal sostén fue el crecimiento enorme del crédito

Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico, trasladó el debate hacia la economía real y señaló que una de las principales dificultades actuales está en el financiamiento. “El principal sostén que tuvo la economía argentina fue el crecimiento enorme que tuvo el crédito al sector privado”, afirmó.

Según explicó, desde mediados de 2024 los préstamos permitieron sostener una parte importante del consumo de bienes y servicios. Sin embargo, esa dinámica comenzó a frenarse y el cambio resulta especialmente visible entre pequeñas y medianas empresas: “El año pasado te tiraban los créditos por la cabeza y hoy es imposible que te den un crédito nuevo”.

Para Martínez Mosquera, el problema no responde fundamentalmente a una menor voluntad de endeudarse. “Lo que desapareció es la oferta de crédito”, remarcó, al señalar que las entidades financieras comenzaron a ser más restrictivas en la entrega de nuevos préstamos.

Crédito para pagar crédito

El analista advirtió además sobre una dinámica en la que nuevos préstamos comenzaron a utilizarse para afrontar obligaciones previamente asumidas. “Al final ibas al banco a pedirle crédito para pagarle el crédito que te había dado seis meses antes”, graficó.

La consecuencia puede trasladarse directamente al consumo si esa fuente de financiamiento continúa debilitándose. Martínez Mosquera planteó entonces: “¿Y de dónde va a salir la demanda de bicicletas, departamentos, etcétera, para reemplazar esa demanda que obviamente tiene que estar desapareciendo?”.

El mercado y el riesgo de un nuevo péndulo

Ignacio Olivera Doll, economista de Bloomberg News, sostuvo que para los inversores el escenario electoral constituye una incertidumbre que todavía debe resolverse. “Es la variable que necesitan despejar”, afirmó al referirse a la posibilidad de que un cambio de Gobierno implique también una modificación significativa del rumbo económico.

Según Olivera Doll, el denominado riesgo de péndulo podría disminuir si aparece una alternativa política de centroderecha y orientación promercado. Una opción de esas características permitiría que el mercado no interprete necesariamente una derrota del oficialismo como un regreso automático a políticas económicas completamente diferentes.

“Quizá algunos ven competitiva la moderación”

El economista también consideró que el escenario político podría abrir un espacio para candidaturas alejadas de una fuerte polarización. “Argentina está viviendo un proceso bastante diferente en algún punto”, señaló al analizar las características particulares de la experiencia política encabezada por Milei.

En ese contexto, sostuvo que ciertos sectores podrían intentar diferenciarse mediante un estilo menos confrontativo. “Quizá algunos ven competitiva la moderación, el presentar un candidato que muestre algo diferente a partir de bajar el tono o de respetar más la diferencia”, explicó.

El denominado riesgo electoral queda así atravesado por variables que exceden la política. El freno del crédito, la evolución del consumo y las expectativas sobre la continuidad del programa económico empiezan a combinarse con una pregunta que el mercado ya intenta responder: qué escenario político puede surgir de las próximas elecciones.