RDEco: el mercado le exige más a Milei y mira con atención las reservas, el dólar y las elecciones

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y los mercados volvió a quedar en el centro del análisis económico. Lionel Fernández comparó el vínculo actual con el que los inversores mantuvieron durante la gestión de Mauricio Macri y sostuvo que, en aquel momento, existió una mayor predisposición a confiar antes de observar resultados concretos.

Con Milei, en cambio, Fernández consideró que las exigencias se fueron acumulando a medida que el Gobierno cumplía determinados objetivos. “Siempre le pide más, le pide más, le pide más”, resumió en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al mencionar primero el equilibrio fiscal, luego la inflación y posteriormente la acumulación de reservas.

La preocupación está en torno a si el Gobierno puede llegar a pagar sus deudas

Francisco Martinelli Massa, sociólogo y economista de CEPA, sostuvo que actualmente el mercado busca, fundamentalmente, “seguridad”. Esa demanda, explicó, está relacionada con la capacidad del Gobierno para sostener su programa durante el próximo año y con las dudas sobre qué podría ocurrir frente a un eventual cambio político.

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El economista puso especialmente el foco en los compromisos financieros pendientes. “La preocupación está en torno a si el Gobierno puede llegar a pagar sus deudas”, afirmó, al señalar que todavía sería necesario acumular alrededor de 10.000 millones de dólares o encontrar mecanismos que permitan refinanciar esos vencimientos.

Martinelli Massa remarcó que los inversores suelen anticiparse a los procesos electorales y ajustar posiciones antes de conocer los resultados. La posibilidad de un cambio de signo político puede trasladarse rápidamente al mercado cambiario y aumentar la demanda de cobertura.

“No es tan lineal, ni siquiera es homogéneo”

El especialista también advirtió que la evolución de la economía real presenta fuertes diferencias entre sectores. “Estamos viendo que no es tan lineal, ni siquiera es homogéneo”, explicó al contrastar el desempeño energético con otras actividades que todavía muestran dificultades.

Según su análisis, Vaca Muerta y las compañías vinculadas con la energía presentan buenos resultados, mientras que la industria, la construcción, el comercio y las empresas metalmecánicas enfrentan una recuperación mucho más débil. El rebote, sostuvo, estuvo impulsado en buena medida por la energía y por la recuperación del agro después de la sequía de 2023.

Para Martinelli Massa, esa heterogeneidad también entra en la evaluación de los inversores. La pregunta es si el crecimiento puede extenderse hacia sectores que todavía no lograron recuperar un nivel de actividad sostenido.

El cepo como una de las cuentas pendientes

Ignacio Olivera Doll, economista de Bloomberg News, señaló que el mercado mantiene demandas vinculadas con la normalización cambiaria. “Una de las cosas que estuvo pidiendo mucho tiempo fue la liberación del mercado cambiario, el levantamiento del cepo”, sostuvo.

Según explicó, los grandes inversores necesitan garantías no solamente para ingresar capitales, sino también para poder retirarlos cuando lo consideren necesario. Mientras existan restricciones, el Gobierno debe compensar esa incertidumbre mostrando capacidad para acumular reservas y afrontar las obligaciones externas.

Olivera Doll resumió la expectativa de los inversores con otra definición: “El mercado lo que te pide es que sea sostenible en el tiempo”. El interrogante, entonces, no pasa únicamente por el valor actual del dólar, sino por la posibilidad de sostenerlo sin generar desequilibrios sobre otros sectores productivos.

El dólar y la mirada sobre las elecciones

El economista también señaló que desde julio comenzó a observarse una mayor demanda de dólares y una presencia creciente del Gobierno en distintos segmentos del mercado. “En la medida en que los argentinos vemos que el tipo de cambio está por abajo del histórico en términos reales”, explicó, puede aumentar la búsqueda de cobertura.

Para Olivera Doll, allí aparece una “cuenta pendiente” del programa económico: encontrar un esquema cambiario que resulte creíble y sostenible. El Gobierno puede mostrar equilibrio fiscal y una inflación más baja, pero el mercado continúa reclamando reservas, garantías sobre la deuda y previsibilidad cambiaria antes de las próximas elecciones.