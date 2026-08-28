Fuerzas Armadas y poder político: la advertencia de Rut Diamint sobre el rol militar en Argentina

La designación de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa reavivó el debate sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político. En una nueva edición de Efecto Mariposa, la investigadora en defensa y seguridad en América Latina, Rut Diamint, analizó el impacto institucional de que un militar en actividad ocupe un cargo ministerial y comparó los modelos de Venezuela y Cuba.

El 10 de diciembre de 2025, el teniente general Carlos Alberto Presti asumió como ministro de Defensa mientras mantenía su condición de militar en actividad. La situación generó cuestionamientos sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político desde el retorno de la democracia en 1983.

Qué imagen deja para un gobierno la designación de un militar

Rut Diamint fue contundente al analizar la decisión y su impacto sobre las instituciones: “Que nombre a un militar que va a las reuniones ministeriales y con el Presidente en uniforme militar. Deja un Presidente horrible para quien está mirando de alguna manera el fortalecimiento institucional, la división de poderes, bueno esos componentes que son básicos en la democracia”.

La especialista explicó además por qué considera que históricamente los gobiernos democráticos evitaron designaciones de este tipo: “Porque cuando nombrás uno del ejército, la armada y la fuerza aérea se sienten divididas”.

Y profundizó sobre las consecuencias que puede tener esa cercanía con una fuerza determinada: “Pone el foco, conoce más, tiene mayor cercanía con el ejército y con las otras fuerzas”.

En ese sentido, Diamint sostuvo que la decisión constituye una ruptura con una práctica política consolidada desde 1983: “Entonces jamás hubiera nombrado a un militar ningún gobierno democrático”.

Diferencias entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y Cuba

La especialista también comparó el papel de las Fuerzas Armadas de Venezuela y Cuba y señaló diferencias en su relación con el poder político. “Yo creo que las fuerzas armadas venezolanas dependen mucho más de la dirigencia política del estado que las cubanas”, planteó.

Según Diamint, las Fuerzas Armadas cubanas poseen un grado mayor de autonomía y cumplen además un papel central en el aparato represivo: “Las cubanas me parece son más autónomas todavía y son la fuerza de represión que tiene el estado”.

Al referirse al período de Hugo Chávez, explicó: “En el caso de Chávez sobre todo, Chávez desconfiaba mucho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por eso creía las milicias”.

Diamint también vinculó la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas con la Guerra de Malvinas y sus consecuencias institucionales. “Los militares pueden pensar que la única guerra probable es la Guerra de Malvinas, pero no van a tener el apoyo ni el aval de la política y eso de alguna manera les quita toda la posibilidad de avanzar con una propuesta militarizada”, expresó.

La derrota de 1982, según la especialista, tuvo consecuencias decisivas para la consolidación democrática posterior: “Además perdimos la guerra y eso también les pesa mucho a los militares”.